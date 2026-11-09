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Geld-Sensation

So sichern sich 2.500 Österreicher Gratis-Rezeptgebühr & ORF-Befreiung

Gerhard Kopcsa
von
ORF
© APA/HELMUT FOHRINGER
Die Mindestpension steigt 2027 stärker als die übrigen Pensionen. Dadurch rutschen manche Senioren in Österreich unter die Grenze für die Ausgleichszulage. Selbst bei einer geringen Ausgleichszulage bringt der Anspruch erhebliche Ersparnisse. Ein eigener Antrag ist jedoch nötig.
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Wien. Mit 1. Jänner 2027 steigen die Richtsätze für die Ausgleichszulage um 3,3 Prozent, wie das Portal "finanz.at" berichtet:

  • Alleinstehende: von 1.308,39 € auf 1.351,57 € brutto/Monat
  • Ehepaare / Eingetragene Partner: von 2.064,12 € auf 2.132,25 € brutto/Monat

Die übrigen Pensionen erhöhen sich 2027 um 2,95 Prozent (Ausnahme: Pensionen ab 6.930 € erhalten einen Fixbetrag von 204,44 €; Neupensionisten aus 2026 bekommen die Hälfte: 1,475 % bzw. max. 102,22 €). Wer aktuell eine Bruttopension zwischen 1.308,40 € und 1.312,83 € bezieht, rutscht durch die unterschiedliche Erhöhung 2027 unter den neuen Richtsatz. Die Auszahlung der angepassten Pensionen erfolgt erstmals am 29. Jänner 2027.

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Selbst bei einer geringen Ausgleichszulage (z. B. rund 2,92 € brutto/Monat bei einer aktuellen Pension von 1.310 €) bringt der Anspruch erhebliche Ersparnisse:

  • Automatisch: Befreiung von der Rezeptgebühr (2026: 7,55 €/Packung) und dem E-Card-Service-Entgelt (zuletzt 26,85 €/Jahr) – auch für mitversicherte Angehörige.
  • Auf Antrag (beim ORF-Beitrags Service): Befreiung vom ORF-Beitrag, Zuschuss zum Telefon und Zugang zum Strom-Sozialtarif.
  • Voraussetzung: Haushalts-Nettoeinkommen 2026 max. 1.465,40 € (1 Person) bzw. 2.311,81 € (2 Personen).

Antragstellung, Fristen und Anrechnung

Die Ausgleichszulage erfordert rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich und ein Gesamteinkommen unter dem Richtsatz. Die PVA verschickt Fragebögen an Betroffene; der Antrag ist auch online möglich.

Fristen: Für eine rückwirkende Auszahlung ab 1. Jänner 2027 muss der Antrag bis 28. Februar 2027 einlangen. Bei Anträgen ab 2. März entsteht der Anspruch erst ab 1. Februar.

Angerechnet werden: Sonstige Nettoeinkünfte (ausländische Pensionen, Erwerbseinkommen, Arbeitslosen-/Krankengeld, Mieteinnahmen, Land-/Forstwirtschaft, Zinsen über 69 €/Jahr), Partnereinkommen bei Ehepaaren sowie Unterhaltsansprüche.

Nicht angerechnet werden: Pflegegeld, 13./14. Pension, Familienbeihilfe, Wohnbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld.

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