Geld-Sensation
So sichern sich 2.500 Österreicher Gratis-Rezeptgebühr & ORF-Befreiung
Wien. Mit 1. Jänner 2027 steigen die Richtsätze für die Ausgleichszulage um 3,3 Prozent, wie das Portal "finanz.at" berichtet:
- Alleinstehende: von 1.308,39 € auf 1.351,57 € brutto/Monat
- Ehepaare / Eingetragene Partner: von 2.064,12 € auf 2.132,25 € brutto/Monat
Die übrigen Pensionen erhöhen sich 2027 um 2,95 Prozent (Ausnahme: Pensionen ab 6.930 € erhalten einen Fixbetrag von 204,44 €; Neupensionisten aus 2026 bekommen die Hälfte: 1,475 % bzw. max. 102,22 €). Wer aktuell eine Bruttopension zwischen 1.308,40 € und 1.312,83 € bezieht, rutscht durch die unterschiedliche Erhöhung 2027 unter den neuen Richtsatz. Die Auszahlung der angepassten Pensionen erfolgt erstmals am 29. Jänner 2027.
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Wertvolle Begleitvorteile sichern
Selbst bei einer geringen Ausgleichszulage (z. B. rund 2,92 € brutto/Monat bei einer aktuellen Pension von 1.310 €) bringt der Anspruch erhebliche Ersparnisse:
- Automatisch: Befreiung von der Rezeptgebühr (2026: 7,55 €/Packung) und dem E-Card-Service-Entgelt (zuletzt 26,85 €/Jahr) – auch für mitversicherte Angehörige.
- Auf Antrag (beim ORF-Beitrags Service): Befreiung vom ORF-Beitrag, Zuschuss zum Telefon und Zugang zum Strom-Sozialtarif.
- Voraussetzung: Haushalts-Nettoeinkommen 2026 max. 1.465,40 € (1 Person) bzw. 2.311,81 € (2 Personen).
Antragstellung, Fristen und Anrechnung
Die Ausgleichszulage erfordert rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich und ein Gesamteinkommen unter dem Richtsatz. Die PVA verschickt Fragebögen an Betroffene; der Antrag ist auch online möglich.
Fristen: Für eine rückwirkende Auszahlung ab 1. Jänner 2027 muss der Antrag bis 28. Februar 2027 einlangen. Bei Anträgen ab 2. März entsteht der Anspruch erst ab 1. Februar.
Angerechnet werden: Sonstige Nettoeinkünfte (ausländische Pensionen, Erwerbseinkommen, Arbeitslosen-/Krankengeld, Mieteinnahmen, Land-/Forstwirtschaft, Zinsen über 69 €/Jahr), Partnereinkommen bei Ehepaaren sowie Unterhaltsansprüche.
Nicht angerechnet werden: Pflegegeld, 13./14. Pension, Familienbeihilfe, Wohnbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld.
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