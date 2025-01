Jetzt spricht Freundin des Pfand-Rebellen

Seit heuer gilt in Österreich der Pfand auf Plastikflaschen. Das hat im Vorfeld zu verrückten Aktionen geführt. Jetzt spricht die Freundin des Pfand-Rebellen, der Wasserflaschen gehamstert hat.

Diese Geschichte bewegt ganz Österreich! Mit 1.1.2025 gilt in Österreich ein Pfand für Plastikflaschen. Die Pfandhöhe beträgt 25 Cent. Damit soll sichergestellt werden, dass die Flaschen und Dosen wieder zurückgebracht werden. Darauf hat aber nicht jeder Lust.

"Es sind knapp 500 Flaschen"

„Mein Freund hat Flaschen vor Silvester gehamstert“, berichtet die Wiener Jus-Studentin und Influencerin Nadja (25) gegenüber oe24. Im Internet ging ihr Bericht (Nadja.wk) auf der Plattform TikTok viral. Nadja hält per Videobeweis fest, dass ihr Freund dutzende Mineralwasserflaschen vor Silvester gehamstert hat. Sie stapeln sich in der Wohnung. "Es sind fast 500 Flaschen", sagt sie.

Somit hat sich ihr Freund rund 125 Euro Pfand erspart. Das Geld hätte er beim Zurückschleppen der Flaschen freilich wieder zurückbekommen.

Freund wollte sich Pfand und das Schleppen ersparen

Nadja berichtet: "Grundsätzlich war es einfach so, dass mein Freund meinte, dass er nicht die Wasserflaschen hin- und herschleppen möchte und zuerst eigentlich aus Spaß meinte, dass wir uns mit ganz viel Wasser eindecken sollten, bevor das Pfandsystem kommt. Dazu muss man sagen, dass das Leitungswasser wo wir wohnen extrem kalkhaltig und wirklich nicht gut ist."

"Das war eine komplette Schnapsidee"

"Wir waren dann einkaufen und haben uns gedacht nehmen wir einfach so viel Wasser mit wie noch nie zuvor. In der Annahme dass ab nächstem Tag das Pfandsystem startet. Das war alles eigentlich eine komplette Schnapsidee und wir haben uns vorher gar nicht darüber informiert, ab wann denn genau nur noch Pfandflaschen zu kaufen sind.

"Wir haben dann alles in der Wohnung verstaut und es war einfach so viel Wasser, dass ich mir dachte: Da muss ich ein Video machen! Das schaut so lustig aus. Und ja denn Rest kennen wir ja alle..."

Das Wasserflaschen-Video ist viral gegangen und ganz Österreich redet darüber.