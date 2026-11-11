Nach Musk-Auftrag: Unternehmen steigert Wert um 73 Millionen

Ein Großauftrag von US-Milliardär Elon Musk lässt die Aktie des deutschen Maschinenbauers Singulus explodieren. SpaceX investiert über 60 Millionen Euro in Solartechnik aus Unterfranken.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

An der deutschen Börse sorgte US-Unternehmer Elon Musk (55) am Mittwoch für ein echtes Kursfeuerwerk. Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX hat einen Millionenauftrag an den Maschinenbauer Singulus aus Unterfranken vergeben. Die Aktie schoss daraufhin zeitweise um rund 65 Prozent nach oben, wodurch die Firma auf einen Schlag um etwa 73 Millionen Euro mehr wert war. Dabei hat der Betrieb eine besondere Geschichte, denn Singulus begann einst mit Maschinen zur Herstellung von CDs und DVDs.

Millionenauftrag treibt die Aktie an

Für die Technik aus Unterfranken gibt SpaceX mehr als 60 Millionen Euro aus. Singulus soll eine komplette Produktionsanlage für besonders leistungsfähige Solarzellen liefern, mit denen SpaceX seine Satelliten mit Sonnenenergie versorgen möchte. Die Auslieferung der ersten Anlage ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, wobei weitere Bestellungen vorgesehen sind. Die Dimension des Deals wird im Vergleich zum Jahresumsatz 2025 deutlich: Damals setzte das Unternehmen 48,3 Millionen Euro um, der neue Auftrag übertrifft diesen Gesamtwert somit vollständig.

Technik für Satelliten von SpaceX

Der 1996 gegründete Maschinenbauer stellte zu Beginn Anlagen für CDs und spätere DVDs her. Als die optischen Datenträger aus der Mode kamen, erfand sich der Betrieb neu und produziert heute unter anderem Spezialanlagen für die Solarbranche. Wirtschaftlich lief es zuletzt jedoch schwierig: Im Jahr 2025 verzeichnete Singulus noch einen operativen Verlust von 11,7 Millionen Euro. Nun könnte ausgerechnet Musk für einen Aufschwung sorgen, zumal SpaceX und Singulus bereits im März eine enge Zusammenarbeit starteten und der US-Konzern finanzielle Mittel bereitstellte. Im Oktober folgte zudem ein Darlehen über rund 22,75 Millionen Euro, mit dem der Maschinenbauer Schulden zurückzahlte.

Vom CD-Hersteller zur Solarindustrie

Die Geschäfte des Unternehmens entwickelten sich zuletzt wieder positiver. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Singulus seinen Umsatz um 36 Prozent auf 60,4 Millionen Euro und erwirtschaftete wieder einen kleinen operativen Gewinn. Ob die Vereinbarung mit Musk eine dauerhafte Kehrtwende bringt, bleibt abzuwarten, für Aufsehen an den Finanzmärkten hat das Geschäft aber bereits gesorgt.