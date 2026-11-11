ORF-Beitrags Service fordert doppelte Gebühren – für EIN Haus

Ein steirischer Physiotherapeut kämpft seit zehn Jahren mit der Beitragsstelle des ORF. Wegen zwei Adressen für ein einziges Haus soll er nun rückwirkend ORF-Beiträge nachzahlen.

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Steiermark. Wegen eines bürokratischen Wirrwarrs um zwei Adressen für ein einziges Haus soll ein Physiotherapeut aus dem Bezirk Murtal nun rückwirkend ORF-Beiträge nachzahlen. Das berichtet "Kleine Zeitung" online.

Alles begann vor zehn Jahren, als Mirko N. im Untergeschoss seines Einfamilienhauses seine eigene Praxis eröffnete. Das Bauamt führte das Wohnhaus damals unter "Gustav-Mahler-Weg 4/1", die Praxis unter Nummer 4. Zwar schien das Problem mit der damaligen GIS nach Erklärungen anfangs gelöst, doch vor sechs Jahren flammte der Streit neu auf, weil Praxis und Wohnhaus auf unterschiedliche Familienmitglieder angemeldet waren.

Vor rund einem halben Jahr verschärfte sich die Lage massiv: Die OBS forderte plötzlich doppelte Gebühren ein – und ignorierte dabei selbst offizielle Schreiben und Bestätigungen des Bürgermeisters.

OBS verlangt Nachzahlung

Zwar korrigierte das Bauamt die Adresse im Juli offiziell zu einer einheitlichen Nummer 4, doch die OBS verlangt trotz Zusammenlegung eine Nachzahlung für jene Jahre, in denen zwei Adressen im System standen. Einsprüche blieben erfolglos, der Rechtsschutz ist nicht zuständig, weil es um öffentliches Recht geht. Seit über einem Monat wartet die Familie vergeblich auf Antworten – stattdessen flattern regelmäßige Mahnungen ins Haus.

Die OBS verweist laut "Kleine Zeitung" darauf, dass Ausnahmen von der privaten Beitragspflicht nur bei exakt identischen Meldedaten im Zentralen Melderegister gewährt werden können. Wie hoch die genaue Nachzahlung ausfällt, bleibt für die Betroffenen vorerst unklar.