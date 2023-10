Ehepaar stürzt mit Pkw in Bachbett

Die Frau wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Klagenfurt geflogen. Der 85-Jährige wurde indes mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz gebracht.

Dölsach. Ein Ehepaar ist am frühen Freitagabend in Dölsach in Osttirol mit seinem Pkw aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und in ein rund vier Meter tiefer liegendes Bachbett gestürzt. Durch den Aufprall im Bachbett wurde die 80-jährige Ehefrau schwer verletzt. Auch ihr 85-jähriger Gatte, der am Steuer saß, erlitt Verletzungen, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Klagenfurt geflogen.

Der 85-Jährige wurde indes mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz gebracht. Die beiden Österreicher waren auf einer Gemeindestraße unterwegs, als der Mann plötzlich die Kontrolle über das Auto verlor. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen 42 Feuerwehrleute, ein First Responder, ein Notarzt sowie eine Polizeistreife.