Bis auf 600 Meter: Kaltfront bringt 30 Zentimeter Schnee

Österreich steht vor einem kurzen winterlichen Intermezzo.

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Nach zunächst noch milden Temperaturen ziehen am Donnerstag von Süden her Regenwolken auf, die sich im Laufe des Tages auf weite Teile des Landes ausbreiten. In der Nacht auf Freitag sinkt die Schneefallgrenze deutlich. Besonders in den Nordalpen könnte es vorübergehend bis in tiefe Lagen schneien.

Am Donnerstag bleibt es in den Niederungen zunächst häufig nebelig oder hochnebelig. Auf den Bergen gibt es zunächst noch einige sonnige Phasen, ehe sich die Wolken von Süden her verdichten. Bereits am Vormittag setzt vom Rätikon über Tirol und Osttirol bis nach Kärnten Regen ein. Bis zum Abend breiten sich die Niederschläge weiter aus. Am längsten trocken bleibt es entlang und nördlich der Donau. Die Temperaturen erreichen noch 6 bis 14 Grad.

Schnee bis auf 600 Meter

Am Freitag wird es kurzzeitig winterlich: In der Nacht breiten sich Regen und Schneefall auf weite Teile Österreichs aus. Mit dem Durchzug kälterer Luft sinkt die Schneefallgrenze vor allem im Norden und Osten der Alpen. Vom Salzkammergut ostwärts sind vorübergehend Schneeflocken bis auf 600 bis 700 Meter möglich.

Auf den Bergen kommen bis zu 30 Zentimeter zusammen © Tauernwetter

In den Südalpen bleibt die Schneefallgrenze dagegen deutlich höher und liegt teilweise bei rund 1500 Metern. Insgesamt

Vor allem im Süden bleibt es beim Regen © Geosphere Austria

Im Laufe des Vormittags lassen die Niederschläge weitgehend nach. Von Nordwesten her lockert es zunehmend auf, gleichzeitig frischt der Nordwestwind auf. Auf den Bergen und im Osten sind kräftige Böen möglich. Die Temperaturen kommen nur noch auf 2 bis 10 Grad, auf 2000 Metern sinken sie auf minus 2 bis minus 6 Grad.

Frostiger Start ins Wochenende

Am Samstag zeigt sich wieder häufiger die Sonne. Einzelne Frühnebelfelder können sich in Oberösterreich und Kärnten halten. Der Tag beginnt verbreitet frostig, tagsüber steigen die Temperaturen auf 2 bis 10 Grad. Auch am Sonntag überwiegt der Sonnenschein, örtlich halten sich allerdings hartnäckige Nebelfelder.

Zu Wochenbeginn wird es wieder wechselhafter. Am Montag ziehen von Westen Wolken auf, dazu kann es stellenweise regnen. In höheren Lagen bleibt es länger sonnig. Die Temperaturen steigen nochmals auf 4 bis 12 Grad, im Osten und Südosten sind bis zu 14 Grad möglich.

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Für eine nachhaltige Einwinterung gibt es damit vorerst keine Anzeichen. Der Freitag bringt aber einen ersten Vorgeschmack auf den Winter – inklusive möglicher Schneeflocken bis in tiefe Tallagen.