27,5 Millionen Euro für Umbau: Wiener Kult-Haus mit Neustart

Direktor Beitl kündigte bei der Eröffnung Gratis-Eintritt für die Hauptausstellung an und nennt 4,5 Millionen Euro jährlich als "Zielbudget".

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"Heute ist ein historischer Moment": Direktor Matthias Beitl hat sich am Donnerstag sicht- und hörbar gefreut, als er als Teil eines prominent besetzten Podiums den Sanierungsabschluss des Wiener Volkskundemuseums zelebrieren durfte. Vollständig eröffnen soll das Haus nach einem performativen, temporären Soft-Opening im Mai dann am 9. September 2027, stellte der Hausherr in Aussicht - und kündigte einen Gratis-Eintritt für die Hauptausstellung an.

Außenansicht des Volkskundemuseums in Wien. © APA/HANS KLAUS TECHT

Damit folgt das Volkskundemuseum dem Modell Wien Museum, das seine Besucherinnen und Besucher ebenfalls kostenlos in seine Dauerschau lässt. Nur für Sonderausstellungen muss ein Ticket gelöst werden. Die Sache mit dem Gratis-Eintritt sei mit dem Ministerium bereits fix vereinbart, versicherte Beitl im APA-Gespräch. Paktiert sei, dass die dafür anfallenden Kosten etwa durch Raumvermietungen, die künftig infolge der Sanierung möglich würden, teilweise wieder hereinkommen sollen.

So präsentiert sich das Volkskundemuseum nach der Sanierung. © APA/HANS KLAUS TECHT

Budget steigt deutlich

Als künftiges "Zielbudget" für das Volkskundemuseum, das mittelfristig erreicht werden soll, nannte Beitl gegenüber der APA rund 4,5 Mio. Euro jährlich - und damit eine deutliche Steigerung zu den 640.000 Euro, die man zuletzt zur Verfügung hatte. Für kommendes Jahr wurden dem Hausherrn einmal 3 Mio. Euro in Aussicht gestellt und damit wegen des Spardrucks auf Bundesebene durchaus weniger als ursprünglich avisiert.

Innenansicht des Volkskundemuseums nach der Sanierung. © APA/HANS KLAUS TECHT

Die Hauptausstellung selbst, die als "analoger Ort spürbar" und also "kein digitaler Spielraum" sein werde, wird sich über 600 bis 700 Quadratmeter erstrecken. Dauerausstellung will Beitl sie insofern nicht nennen, als sich der Parcours dank eines modularen Systems kontinuierlich weiterentwickeln soll. Inhaltlich wollte er sich dazu noch nichts entlocken lassen: "Über das Thema sag' ich noch nix." Jedenfalls sollen regelmäßig Sonderausstellungen bzw. -projekte dazukommen. Insgesamt hofft der Direktor, die jährliche Besucherzahl von zuletzt rund 50.000 bis 60.000 in einem ersten Schritt einmal auf 100.000 erhöhen zu können.

110.000 Arbeitsstunden in 20 Monaten

"Geschichtsträchtig" nannte Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) die Fertigstellung der Sanierung dieses "Hauses mit Geschichte", das nun zum "Museum mit Zukunft" werde. Rund 20 Monate lang wurde das historische Gartenpalais Schönborn in der Josefstadt umgebaut und herausgeputzt. Die vom Ressortchef referierten Zahlen hinter dem Mammutprojekt können sich durchaus sehen lassen: 31 beteiligte Unternehmen haben insgesamt 110.000 Arbeitsstunden geleistet und dabei 500 Kubikmeter Beton und 54 Tonnen Stahl verarbeitet, 14 Kilometer Wasser- und Heizungsleitungen gelegt sowie 7.000 Quadratmeter Wand- und Deckenflächen verspachtelt und gestrichen. "Wir haben eine Tour de Force hinter uns", attestierte Beitl.

Eine weitere Innenansicht des Volkskundemuseums. © APA/HANS KLAUS TECHT

Gerald Beck, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), freute sich an dem "großartigen Tag", dass alles im Budgetrahmen beendet werden konnte. "Es war ein strenger Plan", noch dazu sei man im Zuge der Arbeiten - "jeder, der Baustellen kennt, weiß das" - auf Überraschungen gestoßen, etwa auf barocke Wandmalereien, die restauriert wurden. Mit 25 Mio. hat den Großteil der Baukosten der EU-Aufbau- und Resilienzfonds übernommen, vom Bund kamen insgesamt rund 2,5 Mio. Euro. Eigentlich hätte man im Sommer schon fertig sein wollen, aber der vorangegangene harte Winter und unvorhergesehene statische Herausforderungen hätten für die kleine Verzögerung gesorgt, erklärte Beitl der APA.

30 Prozent mehr öffentliche Nutzfläche

Mit der Neugestaltung durch das Büro Silberpfeil-Architekten hat das Museum, das seit 1920 in dem historischen Gebäude untergebracht ist, deutlich an Durchlässigkeit und Barrierefreiheit gewonnen. Dafür sorgen u.a. zwei völlig neu errichtete Stiegenhäuser, ein neuer Personenlift sowie ein Lastenaufzug. Dank weiterer Raumstrukturmaßnahmen wird Beitl ein Haus mit 30 Prozent mehr öffentlicher Nutzfläche bespielen können. Auch die Gastro wird mehr Platz haben. Dazu kommt eine klimafitte Luft-Wasser-Wärmepumpe, die die bisherigen, mit fossiler Energie betriebenen Heizkessel ersetzt. Die technische Aufrüstung erfordert freilich auch Know-how seitens des Personals. "Früher haben wir die Heizung einfach auf- und abgedreht. Jetzt braucht man dazu ein Studium", kommentierte Beitl launig.

Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) und der Direktor des Volkskundemuseums Wien, Matthias Beitl. © APA/HANS KLAUS TECHT

Alle Arbeiten waren eng mit dem Bundesdenkmalamt (BDA) abgestimmt - und dass das für sämtliche Beteiligte nicht immer einfach war, vermittelte BDA-Projektbegleiterin Sylvia Schönolt recht eindrücklich wie lakonisch. "Die Farbgebung der Außenfassade ist sehr gelungen. Sie wollen gar nicht wissen, wie oft wir da waren, um nachzuschauen."

Toxic Dreams bestreiten Soft-Opening

Bis das Volkskundemuseum wieder besiedelt wird, dauert es allerdings noch ein Weilchen. Im kommenden Mai will Direktor Beitl die moderne Einrichtung in barocker Hülle mit einem zwei bis drei Wochen langen "Performancezyklus" erstmals der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dieses Soft-Opening wird die Gruppe Toxic Dreams unter dem Titel "One day the objects will be shown" bestreiten. Originalobjekte wird man da noch nicht bestaunen dürfen. Im Sommer kehrt dann das Kurzfilmfestival dotdotdot in den Innenhof zurück. Und am 9.9.2027 startet das neue alte Haus dann endgültig in den Vollbetrieb. (APA)