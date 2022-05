× Harry Styles krönt sich zum neuen König des Pop

Mit der Sensations-CD „Harry‘s House“ liefert Pop-Schnuckel Harry Styles den Soundtrack zum Sommer. Auch live ist er überwältigend: ÖSTERREICH war bei der Premiere in London. Am 16. Juli gibt‘s das große Wien-Konzert.

Mit seiner Teenieband One Direction sorgte er jahrelang für Kreischalarm. Auch im Sommer 2015 für 44.000 Fans im Happel-Stadion. Mit seinem Solo-Debut „Sign Of The Times“ stieß er dann 2017 zu Songwriting Giganten wie Elton John hoch und jetzt liefert der neue Pop-Gott Harry Styles den Soundtrack zum Sommer. Die sensationelle Chill-Out-CD „Harry‘s House“ ist ein globaler Chart-Hit. Bei iTunes in 57 Ländern auf Platz 1. Natürlich auch in Österreich! Damit lässt er zur Zeit auch Ed Sheeran oder Robbie Williams alt aussehen. Und das nicht nur in der Hitparade, sondern auch auf der Bühne!

Nach einem umjubelten Release-Konzert am Freitag in New York, wo Styles sein neues Album gleich in voller Länge spielte, stand am Dienstag die Europa-Premiere in London am Programm. ÖSTERREICH war bei der exquisiten Club-Show dabei.

© tzoe/zeidler ×

Vom Opener “Music for a Sushi Restaurant”, der die legendären Brixton Academy gleich zur Großraumdisco verwandelte, bis zum Finale „Love Of My Life“, wo er wie einst Freddie Mercury auch die Union Jack Flagge präsentierte, ließ Styles vor einem neonfarbenen Zeichentrick-Haus, das ständig in neuen Farben erstrahle, auch in seiner Heimat das Hit-Album „Harry’s House“ in kompletter Länge und der exakten CD Reihenfolge erklingen.

4.900 Fans - ausverkauft, Schwarzmarktpreise bis zu 1.000 Euro und eine fast 2 Kilometer (!) lange Schlange vor dem Eingang wo einige Teenies sogar die Nacht über campierten - sangen dabei Zeile für Zeile mit. Und das obwohl die CD erst seit fünf Tagen am Markt ist. Auch das zeigt das unglaubliche Hit-Potenzial der neuen Songs. „Das ist die CD auf die ich am stolzesten bin‘“ zeigte er sich gerührt.

© tzoe/zeidler ×

Styles, der in einem schwarz-weiß gepunkteten T-Shirt auch stilistische Akzente setzte, punktete beim rund 100 Minuten Konzert auch mit erfrischender Bodenständigkeit: „Hallo, mein Name ist Harry,“ begrüßte er bescheiden sein Publikum. Das Gros seiner Ansagen ging dann jedoch im allgemeinen Kreischkonzert unter. Auch weil er gerne kess den Po kreisen ließ, mit Scherzen brillierte („Ich hätte mir nie gedacht, dass ich über Kokain und Side-Boobs singen kann wenn meine Mama im Publikum ist.“) und nicht nur bei „Daydreaming“ wie ein Derwisch über die Bühne tobte.

© tzoe/zeidler ×

Die Vergleiche mit einem Jungen Mick Jagger kommen eben nicht von irgendwo. Auch wenn die der eitle Stones-Boss selbst gerade etwas zu schmälern versucht: „Ich kann da nur eine sehr oberflächliche Ähnlichkeit entdecken!“ Da spricht wohl etwas der Neid durch, denn in Punkto Stimmfarbe gibt Styles klar den Ton vor.

Vor allem mit „Matilda“, einer fragilen Ballade über die Trauma-Bewältigung. Da wurde es bei Zeilen wie „You can throw a party full of everyone you know. And not invite your family ’cause they never showed you love“ plötzlich ganz emotionell in London und dabei wich die Party-Stimmung kurzfristig auch so manchen Tränen - große Gefühle, keine billige Gefühlsduselei. Dazu ließ er zu „Boyfriends“ das Publikum nicht ganz Jugendfrei einen Seitensprung kommentieren: „F**k You!“

Als Zugabe gab’s dann die ganz großen Hits - von „Watermelon Sugar“ bis „Sing Of The Times“, wo er sich zuerst die Ukraine-Fahne umhängte und dann für einen erschöpften Fan sogar kurz das Konzert unterbrach, und auch ein Wiederhören mit der Vergangenheit. Mit „What Makes You Beautiful“ stimmte Styles nämlich auch einen Hit seiner Ex-Band One Direction an. Grenzenloser Jubel.

Am 16. Juli vielleicht, da zündet Styles sein Hit-Feuerwerk dann auch in der Wiener Stadthalle. Die 13.500 Tickest sind nur leider schon längst vergriffen. Doch möglicherweise wird knapp vor dem Wien-Stopp doch noch ein letztes Produktions-Kontingent freigeschalten.