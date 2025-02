× Laut Studie: Diese Sportarten machen am meisten Spaß

Sport ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern soll auch Spaß machen. Mit der richtigen Sportart gibt es sogar Hoffnung für Sportmuffel. Denn manche machen laut einer neuen Studie tatsächlich mehr Spaß. als andere.

Fehlt Ihnen die Motivation zum Training? Möglicherweise liegt das an der gewählten Sportart – darauf deutet zumindest eine finnische Studie der Universität Turku hin. Denn wer die ersten Trainingswochen übersteht, steigert die Wahrscheinlichkeit, langfristig Freude an sportlicher Betätigung zu entwickeln. Der Grund: Bestimmte Trainingsformen beeinflussen den Gehirnstoffwechsel und verbessern die Verarbeitung stimmungsaufhellender Botenstoffe und Hormone.

Wir verraten Ihnen, welche Sportarten den Dopaminausstoß besonders effektiv ankurbeln:

1. Pilates

© Getty Images ×

Ob klassisch auf der Matte oder mit Geräten wie dem Reformer: Pilates ist ein Fitness-Trend, der nicht zuletzt durch Shirin Davids Hit "Bauch, Beine, Po" an Popularität gewonnen hat. Laut ClassPass verzeichnet diese Sportart eine Wachstumsrate von 269 Prozent. Eine im "Journal of Bodywork and Movement Therapies" veröffentlichte Studie zeigt, dass Pilates nicht nur die körperliche Fitness verbessert, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden steigert. Der Grund: Pilates kombiniert kontrollierte Bewegungen mit bewusster Atmung, was zu einer erhöhten Ausschüttung von Glückshormonen wie Dopamin führen kann. Durch die Fokussierung auf den Körper und die Bewegungsabläufe wird zudem Stress abgebaut.

2. Tanz-Workouts

© Getty Images ×

Dass Tanz-Workouts besonders viel Spaß machen, ist eigentlich klar. Tanzen verbindet Musik, Bewegung und oft auch soziale Interaktion. Ob Zumba, Salsa oder Standardtanz: Eine Studie die in der Fachzeitschrift "Frontiers in Psychology" veröffentlicht wurde zeigt, dass Dance-Workouts nachweislich die Stimmung heben und eine starke Dopaminausschüttung verursachen. Der Rhythmus der Musik stimuliert das Belohnungssystem. Die Kombination aus Cardio und Spaß verbrennt zudem ordentlich Kalorien.

3. Joggen

© Getty Images ×

Laufen ist hierzulande die populärste Art, um sich fitzuhalten. Der Vorteil: Es ist überall möglich, man ist an keine Öffnungszeiten gebunden und es ist äußerst effektiv. Läuft man lang genug, erreicht man das sogenannte "Runner's High" – in diesem wissenschaftlich nachgewiesenen Zustand steigen Dopamin und Endorphine stark an und lösen ein Glücksgefühl aus.

Jeder Sport kann Spaß machen

Welcher Sport Spaß macht, ist natürlich ganz individuell. Während manche die Herausforderung und den Wettkampf in einer Gruppe lieben, bevorzugen andere entspannende Bewegungsformen alleine. Wichtig ist, eine Sportart zu finden, die langfristig motiviert. Also probieren Sie ruhig die drei Sportarten oder auch verschiedene aus, bis Sie sich festlegen, welche am besten für Sie geeignet ist. Wer weiß, vielleicht entdecken Sie Ihren neuen Lieblingssport!