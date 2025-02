Die coolsten Fitness- und Recovery-Neueröffnungen 2025

Fitness-Center war gestern – wir stellen vier neue, innovative Studios vor, die Sie 2025 unbedingt auf Ihrer Bucket List haben sollten.

Individualität und persönliche Betreuung gewinnen in der Fitnessbranche immer mehr an Bedeutung. Wir erleben einen Trend hin zu kleineren, maßgeschneiderten Studios, die sich ganz auf die Bedürfnisse ihrer Mitglieder konzentrieren. Diese vier brandneuen Hotspots in unserer Hauptstadt bieten nicht nur innovative Trainingsmethoden, sondern auch ein ganzheitliches Konzept für Körper und Geist. Ob Sie Ihre Fitnessziele erreichen möchten oder einfach nur einen Ort suchen, um sich zu entspannen und zu regenerieren – diese Studios sind auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt.

WyldThing

thewyldthing.com

Mit dem besonderen Lichtkonzept der neuen Glow Classes wird jede Praxis zu einer außergewöhnlichen Erfahrung. Im neu eröffneten Studio 1070 wurde dafür eine besondere Lichtinstallation entwickelt, die jede Klasse individuell begleitet und unterschiedliche Lichtstimmungen bietet: Von angenehmen, gedämpften Lichtschauspielen für Meditation und Warm-up über farbenfrohe, flackernde Clubbing-Vibes für den Hauptteil der Klasse bis hin zu Sternenhimmel-Atmosphäre für die Endentspannung.

WeBorn

weborn.com

Ein Highlight ist auch der Social Recovery Club WeBorn in Wien. Getreu dem Motto „Sauna. Ice Bath. Guided.“ vereint das Konzept die wohltuende Kraft von Hitze und Kälte mit geführten, interaktiven Classes. Hier erleben Sie keine klassische, stille Sauna oder ein einsames Eisbad: In der Sauna wird meditiert, sich bewegt, rhythmisch geatmet, geklatscht und gesungen – alles unter Anleitung eines Guides und begleitet von Musik und belebenden Düften. Auch im Eisbad stehen Atemtechniken im Fokus, um die Kälte zu meistern und das Erlebnis in vollen Zügen genießen zu können.

Train&Tone

trainandtone.at

Nach vier erfolgreichen Jahren im ersten Bezirk läutet das Pilates-Studio Train & Tone eine neue Ära in 1070 ein. Train&Tone ist das erste Studio, das den beliebten Lagree Microformer – eine kompaktere Version des regulären Reformers – aus den USA nach Wien geholt hat. Sportenthusiastinnen finden hier sowohl in Mattenklassen als auch am Microformer ihre persönliche Challenge.

The1924

the1924pilates.com

Kein Hype, kein Trend – sondern die Originalmethode, wie sie Joseph Pilates einst in New York konzipiert hat: Inspiriert vom Jahr 1924, in dem der berühmte Reformer patentiert wurde, bietet die in New York ausgebildete Trainerin Sara Hrapovic ein ganzheitliches Trainingserlebnis mit den Originalgeräten, die Joseph Pilates vor über 100 Jahren selbst entwickelt hat. Das Studio bietet Einzeltraining, Duotraining, Wall Unit-Training sowie Mattenkurse in Gruppen.