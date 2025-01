× Personal Trainer verrät die Top-Fitness-Trends 2025

Trainingsmethoden und -geräte entwickeln sich rasant weiter. Personal Trainer Ulrich Steiner verrät, welche aktuellen Fitness-Trends unbedingt einen Versuch wert sind und wie sie uns noch gesünder machen.

Neue Trends im neuen Jahr 2025! Laufend poppen Fitness-Hypes auf, die uns Lust auf mehr Bewegung machen. Welche davon das Potenzial haben unsere Gesundheit und sportliche Leistung wirklich nachhaltig zu verbessern, verriet uns Ulrich Steiner – Sportwissenschafter, Personal Trainer und John-Harris-Fitness-Chef. Seine Top 5 fürs kommende Jahr reichen vom funktionellen, leistungsorientierten Krafttraining über Rotlichttherapie als Recovery-Beschleuniger bis hin zum immer bekannter werdenden Fitness-Event „Hyrox“ (ein spezielles High-Intensity Interval Training).

Trend 1: Biohacking und Longevity

Das Interesse an einem gesünderen, verlängerten Leben durch Ernährung, Fitness und Schlafoptimierung gibt es schon lange. Mit „Biohacking“ gab man dem Ganzen einen Namen. Einige moderne Methoden machen den Trend 2025 noch interessanter.

Biohacking und Longevity fokussieren sich auf die Verbesserung der Lebensqualität und die Verlängerung der Lebensdauer durch gezielte Eingriffe in Körper und Geist. Dazu gehören Methoden wie gesunde Ernährung, Schlafoptimierung und der Einsatz moderner Technologien. Die Rotlichttherapie nutzt zum Beispiel Infrarotlicht, um tiefere Hautschichten zu erreichen und die Zellregeneration zu fördern. Sie unterstützt die Heilung von Verletzungen, lindert Entzündungen, verbessert die Durchblutung und beschleunigt die Muskelregeneration. Die Mitochondrien (die sogenannten Kraftwerke der Zelle) werden angeregt und durch die Aktivierung eines Enzyms wird die Energieproduktion erhöht. In Kombination mit gesunden Schlaftechniken und der richtigen Ernährung kann das körperliche und geistige Wohlbefinden nachhaltig gesteigert werden.

Trend 2: Beckenbodentraining

Beckenbodentraining ist im medizinischen Bereich (z. B. nach Schwangerschaften oder als Prävention von Inkontinenz) schon lange etabliert. Neu ist, dass der Trend auch im Fitnessalltag angewandt wird und es mittlerweile eigene (Magnetfeldtherapie-)Geräte gibt, die unseren Beckenboden stärken – ohne dass wir uns bewegen müssen.

Beckenbodentraining spielt eine wichtige Rolle in der Fitness, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Der Beckenboden ist entscheidend für die Stabilität des gesamten Körpers, da er zusammen mit der Rumpfmuskulatur für eine starke Körpermitte sorgt. Ein gut trainierter Beckenboden unterstützt die Körperhaltung, verbessert das Gleichgewicht und fördert die Bewegungskoordination, was sich positiv auf alle Aktivitäten im Sport auswirkt – sei es beim Laufen, Heben von Gewichten oder schnellen Richtungswechseln. Es spielt auch eine große Rolle bei der Vorbeugung von Rücken- und Hüftverletzungen, da der Beckenboden als Teil der stabilisierenden Muskulatur die Belastung auf den unteren Rücken reduziert. Besonders für Kraftsportler:innen kann ein stärkerer Beckenboden die sportliche Leistung steigern und die Regeneration nach intensiven Trainingseinheiten unterstützen.

Trend 3: Hyrox

Bei Hyrox handelt es sich um ein vom HIIT (High Intensity Intervall Training) inspiriertes Fitness-Event, bei dem Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit getestet werden. Es kombiniert Laufen mit verschiedenen Fitnessübungen – in insgesamt acht Kilometern wird bei jedem Kilometer eine Übung durchgeführt. Dieser Mix fordert den ganzen Körper und ist sowohl für Wettkampfbegeisterte als auch für jene attraktiv, die ihre Grenzen testen wollen. Das Training ist perfekt für Sportler:innen, die eine abwechslungsreiche und fordernde Fitnessroutine suchen. Ablauf: 1 km Lauf, 1 km Ski-Ergometer, 1 km Lauf, 50 m Sled Push, 1 km Lauf, 50 m Sled Pull, 1 km Lauf, 80 m Burpee Jumps, 1 km Lauf, 1 km Rudern, 1 km Lauf, 200 m Farmers Carry, 1 km Lauf, 100 m Sandbag Lunges, 1 km Lauf, 100 Wall Balls.

Trend 4: Schwimmen

Schwimmen ist eine äußerst effektive Sportart, die den gesamten Körper fordert und zahlreiche Fitnessvorteile bietet. Es stärkt die Muskulatur und verbessert gleichzeitig die Ausdauer, da während des Trainings viele Muskelgruppen gleichzeitig aktiviert werden. Darüber hinaus fördert Schwimmen die Flexibilität und Koordination. Es verbessert die Herz-Kreislauf-Gesundheit, steigert die Lungenkapazität und trägt zur Reduzierung von Stress bei. Besonders geeignet ist Schwimmen für Menschen, die ein abwechslungsreiches Training suchen und einen Ausgleich zum stressigen Alltag brauchen. Der Fokus wird auf die Bewegungsabläufe gesetzt und man wird weder vom Mobiltelefon noch anderen Störfaktoren abgelenkt. Durch die bewusste Reduktion kann man die Signale des Körpers besser wahrnehmen und interpretieren. Es ist eine ideale Ergänzung zu anderen Fitnessaktivitäten und eignet sich für alle Leistungslevel.

Trend 5: Krafttraining

Krafttraining ist eine der effektivsten Methoden, um die körperliche Fitness zu steigern und die Gesundheit langfristig zu fördern. Die Stärkung der Muskulatur erhöht die körperliche Leistungsfähigkeit und regt den Stoffwechsel an. Dadurch steigt der Kalorienverbrauch. Durch regelmäßiges Krafttraining hat man, in Kombination mit gesunder Ernährung, die beste Methode um den eigenen Körperfettanteil zu kontrollieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verbesserung der Knochendichte, was das Risiko von Osteoporose im Alter verringern kann. Krafttraining fördert zudem die Gelenksstabilität, da es die umliegenden Muskeln stärkt und so Verletzungen vorbeugt. Besonders für Männer und Frauen über 40 ist Krafttraining wichtig, um den natürlichen Muskelabbau zu stoppen und die Beweglichkeit zu erhalten. Da man Krafttraining sowohl an Kraftmaschinen als auch mit freien Gewichten oder dem eigenen Körpergewicht durchführen kann, ist es ideal für jede Fitnessstufe geeignet.