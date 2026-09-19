ÖFB-Star Zadrazil trifft für den FC Bayern München

Sarah Zadrazil hat sich erstmals nach ihrer überwundenen Kreuzbandverletzung in die Schützenliste eingetragen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die ÖFB-Teamspielerin erzielte am Samstag beim 5:2-Heimsieg von Titelverteidiger FC Bayern gegen den 1. FC Köln in der 68. Minute den letzten Treffer.

Erst drei Minuten zuvor war die Mittelfeldspielerin beim makellosen Leader eingetauscht worden. Barbara Dunst war ab Minute 71 im Einsatz, Katharina Naschenweng spielte durch. Bei Köln war Laura Feiersinger Kapitänin.