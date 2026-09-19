5:2-Sieg gegen Köln
ÖFB-Star Zadrazil trifft für den FC Bayern München
Die ÖFB-Teamspielerin erzielte am Samstag beim 5:2-Heimsieg von Titelverteidiger FC Bayern gegen den 1. FC Köln in der 68. Minute den letzten Treffer.
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Erst drei Minuten zuvor war die Mittelfeldspielerin beim makellosen Leader eingetauscht worden. Barbara Dunst war ab Minute 71 im Einsatz, Katharina Naschenweng spielte durch. Bei Köln war Laura Feiersinger Kapitänin.
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