Wirbel um Café! Wirt verrechnet automatisch Trinkgeld

Ein Café im Bezirk Spittal an der Drau sorgt derzeit für Diskussionen: Bei Kartenzahlung wird automatisch eine Trinkgeldpauschale von fünf Prozent verrechnet.

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Wer seine Rechnung in einem Café im Bezirk Spittal an der Drau nicht bar bezahlt, muss laut einem Aushang an der Eingangstür automatisch tiefer in die Tasche greifen. Dort heißt es in mehreren Sprachen, dass bei jeglicher Art von Kartenzahlung, auch beim Thekenverkauf, eine Trinkgeldpauschale von fünf Prozent verrechnet werde. Ob der Service gut war oder Gäste überhaupt Trinkgeld geben möchten, spielt laut Aushang keine Rolle, was für Wirbel sorgt.

Klarstellung durch den Betreiber

Gegenüber "5 Minuten" stellte der Kärntner Gastronom allerdings klar, dass die Pauschale nur bei einer Bedienung am Tisch verlangt werde – also im Service-Bereich und nicht beim Einkauf. Den automatischen Aufschlag begründet er mit der Situation seiner Mitarbeiter, da diese vom Trinkgeld leben würden. Viele Gäste würden beim Bezahlen mit Karte nicht daran denken, einen zusätzlichen Betrag für die Bedienung zu geben. Zudem biete das derzeitige Kartenterminal des Cafés keine Möglichkeit, Trinkgeld freiwillig auszuwählen oder dessen Höhe selbst festzulegen.

Gespaltene Reaktionen im Netz

Die Maßnahme sorgt für Diskussionen unter den Gästen und in den sozialen Medien. Die Meinungen reichen von "Frechheit, gebe Trinkgeld wann ich will" über "Wenn jemand sagt sie Leben ja vom Trinkgeld Leute stimmt nicht!! Sie bekommen wie jeder andere Gehalt am Ende des Monats und wenn es zu wenig ist dann sollte man nicht mehr Trinkgeld geben sondern der Arbeitgeber muss einfach mehr zahlen Punkt" bis hin zu "ist in Usa längst usus.....ist so und bleibt".

Abschaffung der Maßnahme möglich

Möglicherweise wird die Pauschale jedoch nicht mehr lange verrechnet, da vor allem jüngere Gäste inzwischen auch bei Kartenzahlungen häufiger von sich aus aufrunden. "Wie ich mir die aktuelle Tendenz anschaue, dann ist es schon so, dass die Leute bei Kartenzahlung selbst aufrunden", sagt der Betreiber. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte das automatisch verrechnete Trinkgeld wieder abgeschafft werden.