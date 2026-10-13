Heißes Gerücht: U2 nach 17 Jahren wieder in Wien

Bono und Co. sollen im Juni nach Wien kommen.

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Die Kultband U2 startet jetzt wieder voll durch. 2017 gab’s das letzte Album "Songs of Experience". 2023 die Neuaufnahmen "Songs of Surrender". 2024 das letzte Konzert und heuer schon zwei Überraschungs-EPs. Jetzt legen U2 mit einem neuen Album nach. Am Freitag, 13. November erscheint "Carnaval de Luz", nächstes Jahr soll dann eine große Europa- und Amerika-Tour steigen.

U2 © all

Im Juni im Wien?

Wenn ein geleaktes Foto mit den Tourdaten zeigt, kommt die irische Kultband dabei auch nach Österreich. Am 6. Juni soll im Wiener Ernst-Happel-Stadion das Mega-Konzert steigen – es wäre der erste U2-Auftritt in Österreich seit dem 30. August 2010.

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Damit wäre auch das erste Stadion-Konzert für 2027 in Wien fixiert - dazu gibt's auch Gerüchte um die Stones und Bon Jovi.