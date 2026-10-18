Taylor Swift begeistert in eisblauem Dior-Design

Nach der Hochzeit von Popstar Taylor Swift und Travis Kelce sind bisher keine Fotos des Brautkleids aufgetaucht. Bei der Academy Museum Gala lieferte die Sängerin nun Anhaltspunkte.

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Die Hochzeitsglocken haben zwar schon am 3. Juli 2026 geläutet, doch die Frage nach dem Brautkleid beschäftigt die Fans nach wie vor. An diesem Tag gaben sich die 36-jährige Musikerin und der 37-jährige NFL-Star Travis Kelce im Madison Square Garden das Jawort. Bis auf den Trauort blieben die Details der Hochzeit bislang jedoch weitgehend geheim.

Taylor Swift © Variety via Getty Images

Hinweis auf dem roten Teppich

Am Samstag zeigte sich die Sängerin bei der sechsten Academy Museum Gala in Los Angeles in einer maßgefertigten Robe von Jonathan Anderson by Dior. Dem Designer, der auch für ihr Brautkleid verantwortlich gewesen sein soll. Das eisblaue Kleid mit zartem Faltenwurf, skulpturalen Details an der Hüfte, einer großen Schleife am Ausschnitt sowie kleinen Glitzersteinchen kommt mit etwas Fantasie nah an einen Hochzeitslook heran.

Vielseitiger Modegeschmack der Künstlerin

Bei Prognosen zum Brautkleid erwies sich der Stil der Künstlerin für Anhänger stets als schwierig einzuschätzen. Auf der Bühne setzt die US-Amerikanerin während ihrer "Eras Tour" vermehrt auf Designs mit Boho-Anklang, auf dem roten Teppich zeigt sie gerne Haut und privat schwankt sie zwischen großen Logos und einer "Girl next Door"-Attitüde. Der romantische Auftritt in Los Angeles liefert ihren Fans nun konkretere Visionen zum möglichen Hochzeitsdesign.