Hunziker über Giulio Berruti: Warum sie ihr Liebesleben schützt

Im offenen Interview erklärt Moderatorin Michelle Hunziker, warum sie ihre Liebe zu Partner Giulio Berruti künftig vor der Öffentlichkeit schützen möchte.

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Im ehrlichen Gespräch mit der GALA sprach Michelle Hunziker über ihr Leben und begründete, warum sie Details über ihre Beziehung zu Giulio Berruti künftig lieber für sich behalten möchte: "Wenn du etwas beschützen willst, dann musst du es so wenig wie möglich teilen, obwohl ich immer sehr spontan und sehr offen mit meinem Herzen umgegangen bin."

Leidige Erfahrungen gemacht

In der Vergangenheit habe sie schmerzhaft feststellen müssen, dass nicht alle Menschen ihr das persönliche Glück gönnten. Wer sich nicht mit ihr freue, rede am Ende oft schlecht über sie, weshalb sie schöne und wichtige Gefühle bewusst beschützen wolle.

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Erinnerungen an die Vergangenheit

Auch Reisen nach Paris mit ihrem aktuellen Partner sieht sie gelassen, obwohl sie die französische Hauptstadt bereits mit früheren Partnern besuchte: "Ich habe nie das Gefühl, ich betrüge meine Vergangenheit, wenn ich an einen Ort gehe, an dem ich auch mit meinem Ex-Mann war. Zeiten ändern sich, die Städte und die Leute ändern sich, und du selbst auch. Deswegen ist es immer wieder etwas Neues. Ich habe gelernt: Das Hier und Jetzt ist das Wichtigste."

Michelle und Giulio © GC Images

Modischer Alltag mit den Töchtern

Neben der Partnerschaft gab die beliebte TV-Moderatorin auch private Einblicke in das familiäre Zusammenleben mit ihren Kindern:

Ihre Töchter bedienen sich ständig an ihrer Garderobe.

Der Modestil des Nachwuchses orientiert sich direkt an ihrem Kleiderschrank.

Kleidung wird in der Familie ganz unkompliziert geteilt.

Mit einem Augenzwinkern stellte die Moderatorin klar, dass ihre Töchter andauernd in ihrem Schrank seien. Für Michelle Hunziker steht fest, dass das gegenwärtige Familienglück und der bewusste Schutz ihrer Privatsphäre an erster Stelle stehen.

Das neue GALA-Magazin erscheint am Donnerstag, 15. Oktober 2026.