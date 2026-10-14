Liebesgerüchte um J.Lo und Keith Urban

Die Gerüchte um eine Liaison zwischen Jennifer Lopez und Nicole Kidmans Ex-Mann reißen nicht ab. Was läuft da wirklich zwischen den beiden Musik-Stars?

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In den vergangenen Wochen sorgten Spekulationen über eine mögliche neue Beziehung von Jennifer Lopez international für Aufsehen. Nach dem Scheitern ihrer Ehe mit Ben Affleck im Jahr 2025 galt die Ausnahmekünstlerin in Branchenkreisen als begehrte Single-Dame. Zur gleichen Zeit ging auch die langjährige Ehe des neuseeländisch-australischen Country-Musikers Keith Urban mit Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman im Jahr 2025 in die Brüche. Weil beide Musikstars zur selben Zeit wieder ungebunden waren, flammten rasch Gerüchte über eine angebliche Romanze auf. Doch Vertraute stellen nun unmissverständlich klar, dass die Spekulationen an der Realität vorbeigehen.

Die Gerüchte über eine private Nähe zwischen der Popsängerin und dem gefeierten Country-Star reichen bereits weit zurück. Schon im Jahr 2014, als Lopez und Urban gemeinsam als Juroren bei der erfolgreichen US-Castingshow "American Idol" vor den Kameras saßen, bescheinigten Beobachter beiden eine spürbare Chemie. Damals befanden sich allerdings beide in festen Partnerschaften.

Insider packt über Jennifer Lopez und Keith Urban aus

Ein namentlich nicht genannter Insider aus dem direkten Umfeld räumte nun im Gespräch mit der britischen Zeitung "Daily Mail" mit den anhaltenden Gerüchten auf. Trotz der zeitgleichen Trennungen bestehe zwischen den beiden Musikern rein freundschaftlicher Kontakt. Wie die Quelle betont, scheine Jen ständig in Beziehungsgerüchte verwickelt zu sein, doch Keith sei schlichtweg nicht ihr Typ. Beide Musiker seien gute Freunde, seit sie vor einigen Jahren zusammengearbeitet haben. Obwohl beide kürzlich schwere Trennungen durchgemacht haben, werde dies zumindest derzeit keinesfalls dazu führen, dass sie ein Paar werden.

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Beide Künstler nutzen die aktuelle Phase nach ihren Scheidungen, um sich neu zu ordnen und die Energie voll auf kreative Vorhaben zu lenken. Damit ist klargestellt, dass das Beziehungschaos der vergangenen Monate für die beiden Musiker keineswegs in das nächste prominente Hollywood-Liebespaar mündet. Eine private Liaison steht für beide Parteien nicht zur Debatte, vielmehr schätzen sich die Superstars als Kollegen auf Augenhöhe.

Planen Lopez und Urban gemeinsame Country-Hits?

Hinter den Treffen der beiden Musiker steckt vielmehr ein ambitioniertes künstlerisches Vorhaben. Nachdem Weltstar Beyoncé mit ihrem Ausflug in die Country-Musik weltweite Charterfolge feierte, liebäugelt nun auch Lopez mit einer drastischen musikalischen Neuausrichtung. Die Interpretin von Welthits wie "On The Floor" möchte das Genre für sich erschließen und setzt dabei auf die Expertise von Keith Urban, der mit Hits wie "Somebody Like You" seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Vertretern der Country-Szene zählt.

Keith Urban und Nicole Kidman © Photo Press Service, www.photopress.at

Laut dem Insider hegt die Sängerin schon seit längerer Zeit den Wunsch nach einem stilistischen Wechsel. Jen habe schon länger Interesse daran, es Beyoncé gleichzutun, und möchte gerne ein paar Country-Songs aufnehmen. Sie wollte sehen, wie das aussehen würde, und hat sich deshalb intensiv mit Keith ausgetauscht, um herauszufinden, ob sie bei ein paar Songs zusammenarbeiten könnten. Urban, der für sein außergewöhnliches Gespür als Songwriter und Gitarrist geschätzt wird, gilt in der Branche als perfekter Partner für Musiker, die den Einstieg in die anspruchsvolle Country-Welt wagen wollen. Ob und wann die gemeinsamen Stücke auf den Markt kommen, steht derzeit noch nicht final fest. Fest steht hingegen schon jetzt: Statt für Schlagzeilen am Red Carpet sorgen Lopez und Urban in den kommenden Monaten wohl für Furore in den Tonstudios.