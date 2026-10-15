Kaley Cuoco: Ihr Baby ist da!

Schauspielerin Kaley Cuoco ("The Big Bang Theory", "The Flight Attendant") ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

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Auf Instagram gab die 40-Jährige die Ankunft von Philomena Carmine Bobby Pelphrey mit dem Geburtsdatum 12. Oktober bekannt. Mit ihrem Verlobten, dem Schauspieler Tom Pelphrey (44), hat Cuoco bereits Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey, die im März 2023 geboren wurde.

"Es gibt wieder einmal keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben", schrieb Cuoco. "Welch ein Segen. Wir sind so dankbar für die verrückte, wilde Reise mit Höhen und Tiefen, die uns zu unserer kleinen Philo gebracht hat!" Jetzt sei die Familie komplett.

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Cuoco witzelte, dass es nun an der Zeit sei, Matildas Baby nach Hause zu bringen. Die Schauspielerin postete mehrere Fotos, darunter eines von der strahlenden Dreijährigen in einem T-Shirt mit der Aufschrift "Big Sister". Weitere Fotos zeigen Cuoco noch im Krankenbett mit der neugeborenen Tochter und die strahlenden Eltern samt Baby.

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Cuoco und Pelphrey seit 2024 verlobt

Auch der Vater hieß den Nachwuchs auf Instagram willkommen. "Ein weiteres Wunder. Willkommen in unserer Familie, jüngste Königin!", schrieb er zu einer Reihe von Schnappschüssen. "Du bist ein Champion", lobte er seine Partnerin. "Die Mädels und ich wären ohne dich verloren."

Cuoco und Pelphrey hatten sich im April 2022 bei der Premiere der neuen "Ozark"-Staffel kennengelernt und sich wenig später als Paar gezeigt. Ein gutes Jahr nach der Geburt ihrer ersten Tochter gaben sie im August 2024 ihre Verlobung bekannt.