"Wer soll das sein?!" - Shitstorm für Céline Dion Barbie

Mattel ehrt Céline Dion mit einer eigenen Barbie im "Titanic"-Look. Doch das Gesicht der Puppe sorgt für Spott: Viele Fans erkennen darin andere Stars.

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Das Kleid: Unverkennbar. Das Collier: Natürlich dabei. Beim Gesicht beginnt allerdings das Rätselraten. Die neue Céline-Dion-Barbie soll einen der berühmtesten Bühnenmomente der Sängerin verewigen. In den Kommentarspalten sorgt sie vor allem mit einer Frage für Gesprächsstoff: Wem sieht diese Puppe eigentlich ähnlich? Céline Dion ist es jedenfalls nicht.

© Mattel

Von Kate Middleton bis Lisa Rinna

Auf Reddit und Instagram fällt das Urteil vieler User deutlich aus. "Sie sieht ihr überhaupt nicht ähnlich!", heißt es dort. Ein anderer Kommentar lautet: "Das ist Kate Middleton an einem schlechten Tag." Ein weiterer User spottet mit dem Wortspiel "Celine DeWrong".

Andere fühlen sich an Cinderellas böse Stiefmutter Lady Tremaine oder an "Real Housewives of Beverly Hills"-Star Lisa Rinna erinnert. An Vorschlägen mangelt es jedenfalls nicht.

Vor allem die markante Kieferpartie beschäftigt die Barbie-Community. Mehrere Kommentierende finden das Gesicht zu kantig und den Ausdruck zu streng. Für sie fehlt der Wiedererkennungswert.

© Mattel

Der Look erinnert an ihren großen "Titanic"-Moment

Die Vorlage für das Styling ist eindeutig: Die Barbie greift Dions Auftritt bei der Oscar-Verleihung 1998 auf, bei der sie "My Heart Will Go On" sang. Die Puppe trägt ein langes, dunkelblaues Kleid mit hohem Kragen, dazu eine Hochsteckfrisur und eine Halskette, die vom berühmten "Heart of the Ocean" aus "Titanic" inspiriert ist.

Céline Dion bei den Oscars 1998 © Corbis via Getty Images

Die Sammlerpuppe gehört zur "Barbie Signature"-Reihe, mit der Mattel bereits Musikstars wie Whitney Houston, Tina Turner und Kylie Minogue würdigte. Der Preis für die Céline-Dion-Ausgabe liegt bei 77,99 Euro.

Céline selbst freut sich über ihre Barbie

Die Sängerin selbst äußert sich zur Veröffentlichung begeistert. In Mattels Mitteilung bezeichnet sie die Aufnahme in die Barbie-Geschichte als große Ehre. Sie hoffe, die Puppe ermutige Menschen, ihre Träume zu verfolgen und an die Kraft ihrer eigenen Stimme zu glauben.

Eine schöne Idee, über deren Umsetzung nun ausgiebig diskutiert wird. Den "Titanic"-Moment erkennen die Fans jedenfalls wieder. Bei der Hauptdarstellerin müssen einige offenbar noch einmal auf die Verpackung schauen.