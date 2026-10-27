Gucci zum Naschen: Jetzt gibt es Luxus-Kekse & Panettone

Dieses Jahr wünschen wir uns vom Christkind ein Gucci-Panettone statt einer Handtasche. Mit einer festlichen Auswahl an süßen Spezialitäten stimmt Gucci Osteria auf Weihnachten ein. Und die Verpackungen machen beim Verschenken gleich mit Eindruck.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf der Wunschliste steht Gucci, unter dem Christbaum darf es aber etwas überraschender werden? Dann lohnt sich ein Blick auf die Weihnachtskreationen von Gucci Osteria. Die Adresse von Massimo Bottura in Florenz präsentiert eine saisonale Auswahl, die italienische Backtradition mit der Ästhetik des Modehauses verbindet. Im Mittelpunkt: Panettone und dekorierte Kekse, die beim weihnachtlichen Mitbringsel durchaus dem Weihnachtsstern Konkurrenz machen könnten.

© Gucci

Italienische Klassiker mit Fashion-Faktor

Was bei uns Vanillekipferl und Weihnachtskekse sind, ist in Italien der Panettone: ein Klassiker, der zur Festzeit einfach dazugehört. Auch bei Gucci Osteria bekommt das Weihnachtsgebäck seinen großen Auftritt. Für die saisonale Kollektion werden vertraute Traditionen zeitgemäß interpretiert – gedacht zum Verschenken und gemeinsamen Genießen.

Dazu kommen verzierte Kekse, die sich auf der festlichen Kaffeetafel ebenso gut machen wie als kleines Geschenk. Der Gedanke hinter der Auswahl: Genuss gehört geteilt. Ob beim Adventkaffee mit Freundinnen oder als süßer Abschluss eines langen Familienessens.

© Gucci

Fast zu schön zum Auspacken

Bei einem Modehaus wie Gucci spielt natürlich auch die Hülle eine Hauptrolle. Die Spezialitäten stecken in exklusiven Verpackungen, die die unverwechselbare Bildsprache von Gucci Osteria aufgreifen. Das macht aus dem klassischen kulinarischen Mitbringsel ein Geschenk, bei dem schon das Überreichen Freude bereiten soll.

Besonders praktisch für alle, die einen Modefan beschenken möchten: Über Taschenmodell, Schuhgröße oder die richtige Gürtellänge muss man sich hier keine Gedanken machen.

Süßer Gruß aus Florenz

Wer zur Weihnachtszeit einen Florenz-Trip plant, kann die kulinarische Gucci-Welt auch vor Ort entdecken: Gucci Osteria da Massimo Bottura liegt an der Piazza della Signoria, mitten im historischen Zentrum.

Für die Festtage liefert die Kollektion jedenfalls eine charmante Geschenkidee. Bleibt nur eine Entscheidung: tatsächlich verschenken – oder doch selbst vernaschen?