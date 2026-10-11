Bond-Knall! 007 bekommt jetzt eine Serie

Überraschende Neuigkeiten aus dem Hause James Bond.

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Seit mittlerweile fünf Jahren müssen Fans des britischen Geheimagenten James Bond auf eine Fortsetzung warten. 2021 feierte Daniel Craig als 007 mit „Keine Zeit zu sterben“ den Abschied seiner Version des Agenten. In der Zwischenzeit sicherte sich Amazon die Rechte und ist seit langem auf der Suche nach einem Nachfolger.

Während Millionen Fans weiter warten, dass der nächste Bond gefunden ist, steht das Produktions-Team für den 26. Agenten-Blockbuster fest. Noch in diesem Jahr soll das Projekt „Bond26“ starten, doch bisher ist immer noch nicht bekannt, wer nach Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Craig der siebente 007-Darsteller der Geschichte wird.

Unterdessen gibt es allerdings Neuigkeiten, mit denen die wenigsten gerechnet haben. Unter dem Titelnamen „Sunbreaker“ wurde eine sechsteilige Bond-Serie in Auftrag gegeben, die sogar noch vor dem Filmstart veröffentlicht werden könnte.

Neue Zusammenarbeit offiziell

Der Comic-Verlag IDW Publishing hat sich in Zusammenarbeit mit Ian Fleming Publications die weltweiten Rechte für eine völlig neue Comic-Reihe gesichert. Als Autor für das ambitionierte Mammutprojekt wurde eine echte Branchengröße verpflichtet: Grant Morrison. Der renommierte Schöpfer prägte bereits Meisterwerke wie „All-Star Superman“, „Animal Man“ und „Doom Patrol“.

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Für Morrison ist das Engagement ein echtes Herzensprojekt. Schon von klein auf begleitet die Faszination für den britischen Spion das Leben des Erfolgsautors. Die Chance, dieser globalen Kultfigur einen eigenen Stempel aufzudrücken, sei schlichtweg unwiderstehlich gewesen. „Diese Gelegenheit, einem britischen Charakter meinen eigenen Stempel aufzudrücken, der so ikonisch ist wie König Artus, Robin Hood oder Sherlock Holmes, war einfach zu gut, um sie sich entgehen zu lassen“, so der 66-jährige Autor.

Grant Morrison ist der neue Bond-Autor. © Getty Images

Besonders bei der Gestaltung finsterer Widersacher gilt Morrison als absoluter Meister seines Fachs. Aus der Feder des Schotten stammen berüchtigte Schurken wie Cassandra Nova („New X-Men #114“) oder der verstörende Professor Pyg („Batman #666“). Morrison kündigte an, Bond vor völlig neuartige Herausforderungen zu stellen: „Erwarten Sie James Bond in einigen ungewohnten Situationen, wie er unbekannten Feinden gegenübersteht – in einer Welt, die unserer eigenen sehr ähnelt, jedoch wie in einem tödlichen Zerrkabinett gespiegelt wird. Einer Welt voller Intrigen, Gewalt, Verrat und Täuschung.“

Titel noch geheim

Obwohl der endgültige Buchtitel von IDW und Fleming Publications noch streng unter Verschluss gehalten wird, steht der Name des ersten Handlungsbogens bereits fest: Er lautet „Sunbreaker“. Ein konkreter Zeichner sowie ein offizieller Erscheinungstermin wurden bisher noch nicht bekannt gegeben.

IDW-Vorstandschef Davidi Jonas begründete den aufsehenerregenden Lizenzdeal damit, dass man die Marke nicht bloß verwalten, sondern entscheidend weiterentwickeln wolle. Ziel sei ein spürbarer Befreiungsschlag, der die klassischen Stärken des Agenten zelebriert und zugleich an die Sehgewohnheiten moderner Comic-Fans anpasst. Jonas betonte: „Die Paarung eines renommierten Franchise wie James Bond mit dem visionären Autor Grant Morrison ist ein perfektes Beispiel dafür, was IDW am besten kann.“