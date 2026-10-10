HIGHLIGHTS am Sonntag
Starbesetzte Krimi-Komödie: »Knives Out - Mord ist Familiensache«
Action. Der erfolgreiche Krimi-Autor und Verleger Harlan Thrombey wird am Morgen nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden. Alles deutet auf einen Suizid hin. Der geniale Privatdetektiv Benoit Blanc vermutet jedoch, es mit einem Mord zu tun zu haben. Alle auf dem herrschaftlichen Anwesen versammelten Familienmitglieder hatten tatsächlich gute Gründe, dem ungeliebten Patriarchen den Tod zu wünschen.
20.15 UHR
Arztfilm: »Dr. Nice - Unter der Haut« mit Patrick Kalupa
Drama. Nach einer rätselhaften Nacht, an die sich beide kaum erinnern, geraten Dr. Nice und Charlie emotional aus dem Gleichgewicht. Während sie ihre Beziehung neu ordnen, hofft Nice auf die Heilung seiner Hand. Gleichzeitig sucht die neue Pastorin mit unerklärlichen Schmerzen und Sehstörungen Hilfe. Um das medizinische Rätsel zu lösen, muss Nice in ihre Vergangenheit eintauchen.
20.15 UHR
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Thriller: »The Sixth Sense« mit Bruce Willis und Haley Joel Osment
Mystery. Der achtjährige Cole sieht tote Menschen. Die Verstorbenen finden keine Ruhe und belasten den Jungen mit ihrem vergangenen Leben und Schicksalen. Der verängstigte Cole sträubt sich zunächst dagegen, jemandem von seinen Begegnungen mit den Geistern aus dem Jenseits zu erzählen. Erst dem Kinderpsychologen Dr. Malcolm Crowe gelingt es Stück für Stück, das Vertrauen von Cole zu gewinnen.
20.15 UHR
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