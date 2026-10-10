HIGHLIGHTS am Sonntag

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Starbesetzte Krimi-Komödie: »Knives Out - Mord ist Familiensache«

Action. Der erfolgreiche Krimi-Autor und Verleger Harlan Thrombey wird am Morgen nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden. Alles deutet auf einen Suizid hin. Der geniale Privatdetektiv Benoit Blanc vermutet jedoch, es mit einem Mord zu tun zu haben. Alle auf dem herrschaftlichen Anwesen versammelten Familienmitglieder hatten tatsächlich gute Gründe, dem ungeliebten Patriarchen den Tod zu wünschen.

ORF 1

20.15 UHR

'Knives out - Mord ist Familiensache', Der erfolgreiche Krimi-Autor und Verleger Harlan Thrombey wird am Morgen nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden. Alles deutet auf einen Suizid hin. Der geniale Privatdetektiv Benoit Blanc vermutet jedoch, es mit einem Mord zu tun zu haben. Alle auf dem herrschaftlichen Anwesen versammelten Familienmitglieder haben tatsächlich gute Gründe, dem ungeliebten Patriarchen den Tod zu wünschen. Mit der Hilfe von Harlans Pflegerin Marta geht Blanc daran, alle Geheimnisse zu lüften.Im Bild: Jamie Lee Curtis (Linda Drysdale), Christopher Plummer (Harlan Thrombey), Don Johnson (Richard Drysdale), Michael Shannon (Walt Thrombey). SENDUNG: ORF1 - MO - 27.06.2022 - 20:15 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Leonine/Claire Folger. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606 © ORF

Arztfilm: »Dr. Nice - Unter der Haut« mit Patrick Kalupa

Die sich verschlechternde Verfassung der erfolgreich operierten Pastorin geben Dr. Melek Birol (Idil Üner, l.) und Dr. Florian Schmidtke (Maximilian Grill, r.) im Flensburger Krankenhaus Rätsel auf. © ZDF und Gordon Muehle

Drama. Nach einer rätselhaften Nacht, an die sich beide kaum erinnern, geraten Dr. Nice und Charlie emotional aus dem Gleichgewicht. Während sie ihre Beziehung neu ordnen, hofft Nice auf die Heilung seiner Hand. Gleichzeitig sucht die neue Pastorin mit unerklärlichen Schmerzen und Sehstörungen Hilfe. Um das medizinische Rätsel zu lösen, muss Nice in ihre Vergangenheit eintauchen.

ZDF

20.15 UHR

Thriller: »The Sixth Sense« mit Bruce Willis und Haley Joel Osment

Cole (Haley Joel Osment) verrät Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis) was ihn peinigt.. © Spyglass Entertainment, Hollywoo

Mystery. Der achtjährige Cole sieht tote Menschen. Die Verstorbenen finden keine Ruhe und belasten den Jungen mit ihrem vergangenen Leben und Schicksalen. Der verängstigte Cole sträubt sich zunächst dagegen, jemandem von seinen Begegnungen mit den Geistern aus dem Jenseits zu erzählen. Erst dem Kinderpsychologen Dr. Malcolm Crowe gelingt es Stück für Stück, das Vertrauen von Cole zu gewinnen.