Highlights auf SKY

Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick

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Actionthriller: »Exit Protocol: Killer vs. Killer« mit Lundgren und White

Duell. Auftragsmörder Sam soll Top-Killer Charles ausschalten. Als er zögert, haben sie bald weitere Killer am Hals - und verbünden sich. Action mit Dolph Lundgren und Michael Jai White

10.16.

FILM

Selbstironische Backstage-Satire: »The Moment« mit Charlie XCX

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Musikindustrie. Satirische Pseudo-Doku über Ruhm und Erwartungsdruck: Kann Popstar Charli XCX vor ihrer Tour Vermarktungszwänge und eigene Ansprüche vereinbaren?

10.10.

FILM

Mysteriöse Phänomene: »Einfach überirdisch« mit William Shatner

. © Hersteller

Unerklärlich. Science-Fiction-Legende William Shatner, bekannt aus der Kultserie "Raumschiff Enterprise", untersucht skurrile Vorgänge in aller Welt.

14.10.

SERIE

True-Crime: »Anwälte der Toten - Die schlimmsten Serienkiller der Welt«

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Ermittlungen. Die Doku beleuchtet die Verbrechen berüchtigter Serienkiller und zeigt, wie Ermittler, Profiler und Forensiker die Täter überführten.