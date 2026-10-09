Highlights auf SKY
Actionthriller: »Exit Protocol: Killer vs. Killer« mit Lundgren und White
Duell. Auftragsmörder Sam soll Top-Killer Charles ausschalten. Als er zögert, haben sie bald weitere Killer am Hals - und verbünden sich. Action mit Dolph Lundgren und Michael Jai White
FILM
Selbstironische Backstage-Satire: »The Moment« mit Charlie XCX
Musikindustrie. Satirische Pseudo-Doku über Ruhm und Erwartungsdruck: Kann Popstar Charli XCX vor ihrer Tour Vermarktungszwänge und eigene Ansprüche vereinbaren?
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Mysteriöse Phänomene: »Einfach überirdisch« mit William Shatner
Unerklärlich. Science-Fiction-Legende William Shatner, bekannt aus der Kultserie "Raumschiff Enterprise", untersucht skurrile Vorgänge in aller Welt.
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True-Crime: »Anwälte der Toten - Die schlimmsten Serienkiller der Welt«
Ermittlungen. Die Doku beleuchtet die Verbrechen berüchtigter Serienkiller und zeigt, wie Ermittler, Profiler und Forensiker die Täter überführten.
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