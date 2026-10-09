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Highlights auf SKY

Zwei bewaffnete Männer posieren vor brennenden Autowracks und Explosionen.
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Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick
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Actionthriller: »Exit Protocol: Killer vs. Killer« mit Lundgren und White

Duell. Auftragsmörder Sam soll Top-Killer Charles ausschalten. Als er zögert, haben sie bald weitere Killer am Hals - und verbünden sich. Action mit Dolph Lundgren und Michael Jai White

10.16.
FILM

Selbstironische Backstage-Satire: »The Moment« mit Charlie XCX

Frau mit Sonnenbrille sitzt auf grünem Boden mit dem Wort „brat“, darüber steht „THE MOMENT“.
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Musikindustrie. Satirische Pseudo-Doku über Ruhm und Erwartungsdruck: Kann Popstar Charli XCX vor ihrer Tour Vermarktungszwänge und eigene Ansprüche vereinbaren?

10.10.
FILM

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Strafanzeige gegen Merz

Mysteriöse Phänomene: »Einfach überirdisch« mit William Shatner

Ein Mann hält ein großes, unregelmäßiges Stück Eis in einer Küche und sieht besorgt aus.
. © Hersteller

Unerklärlich. Science-Fiction-Legende William Shatner, bekannt aus der Kultserie "Raumschiff Enterprise", untersucht skurrile Vorgänge in aller Welt.

14.10.
SERIE

True-Crime: »Anwälte der Toten - Die schlimmsten Serienkiller der Welt«

Porträt eines Mannes mit ernstem Blick, darüber der Schriftzug „Anwälte der Toten“.
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Ermittlungen. Die Doku beleuchtet die Verbrechen berüchtigter Serienkiller und zeigt, wie Ermittler, Profiler und Forensiker die Täter überführten.

13.10.
SERIE

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TV-Highlights am Sonntag

»Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen«

Koch-Show: »Grill den Henssler Sommer-Special«

Musik-Show: »Mei liabste Weis«

Die TV-Highlights der Woche

HIGHLIGHTS am Samstag

Oper: »Die Wiener Symphoniker mit Popelka & Avdeeva«

Die Kino-Highlights der Woche