Bayern-Coach Vincent Kompany witzelt über Österreich

Bei der Pressekonferenz vor der Bundesligapartie gegen Augsburg konnte sich Bayern-Coach Vincent Kompany einen kleinen Seitenhieb gegen seinen österreichischen Sportdirektor nicht verkneifen.

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Die Länderspielpause ist vorbei und der Klubfußball kehrt wieder zurück. Am Samstag trifft der FC Bayern München in der deutschen Bundesliga auf den FC Augsburg. In der letzten Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Bayern-Coach Vincent Kompany über seine Erfahrungen mit der belgischen Nationalmannschaft.

Kompany erklärte: "Ich habe natürlich in der Nationalmannschaft von Belgien nicht immer Erfolg gehabt. Und ich weiß noch ganz gut, ich war beim HSV. Da waren wir damals, glaube ich, 70. oder 80. in der Welt." Einen kleinen Seitenhieb gegen den österreichischen Sportdirektor Christoph Freund konnte sich der Bayern-Trainer nicht verkneifen: "Fast wie Österreich ... für ein paar Jahre."

"Jetzt ist Österreich top"

Der neben ihm sitzende Sportdirektor antwortete daraufhin: "Wir sind Zwanzigster …" Kompany ruderte etwas zurück und meinte: "Jetzt ist Österreich top. Aber dieses Gefühl können wir teilen. Deutschland war immer in den Top 10. Bei uns in den kleinen Ländern gab es immer mal ein Auf und Ab. Und da hat Belgien eine ähnliche Geschichte."

Weiter erzählte der Belgier über seine Zeit beim HSV: "Ich war einer von den Top-Spielern meiner Mannschaft, und wenn ich zur Nationalmannschaft gefahren bin, haben wir damals in Kasachstan, Armenien oder Aserbaidschan auswärts 2:0 oder 3:0 verloren. Und dann kommst du zurück mit so einem schlechten Gefühl und dann hast du die Niederländer da, van der Vaart, de Jong, und die haben da im Jacuzzi gesessen und die Deutschen natürlich. Und dann hast du immer so ein negatives Gefühl, obwohl es eigentlich keinen Unterschied gibt."

Mit der Zeit lernte Kompany, immer mit einem positiven Gefühl von den Länderspielen zurückzukehren. Zwischenzeitlich befand sich die belgische Nationalmannschaft auf dem ersten Platz der Weltrangliste.