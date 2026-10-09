HIGHLIGHTS am Samstag

Die besten TV-Filme im Überblick.

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Komödie: »Ocean's Twelve« mit Clooney, Pitt, Damon & Co

Action. Nachdem Danny Ocean mit seinen Kumpanen den Casinobesitzer Terry Benedict um sein Geld und dazu noch um seine Frau gebracht hat, ist dieser recht verärgert. Drei Jahre später macht Benedict Danny schließlich ausfindig und fordert von ihm die damals geraubten 160 Millionen zurück _ samt Zinsen, da er andernfalls dem FBI einen heißen Tipp geben werde. Nun muss sich Danny etwas einfallen lassen.

SERVUS TV

20.15 UHR

Um die Ernsthaftigkeit seines Wunsches zu bekräftigen, spürt Benedict die Mitglieder der Gangsterbande von damals auf und hinterlässt eindeutige Botschaften. Rusty (Brad Pitt) sieht z.B. sein Auto in Flammen aufgehen, während er gerade mit Terry Benedict telefoniert... © Hersteller

Krimi-Reihe: »Frankfurt Mord - Ein neues Leben« mit Marie-Lou Sellem

Das neue Ermittlerteam in Frankfurt: Jakob Loose (Johannes Hegemann, l.), Sarah Frankfurter (Marie-Lou Sellem, M.) und Milli Schneider (Leona Grundig, r.) haben einen schwierigen Fall zu lösen. © ZDF und Gordon Muehle/ Steffen W

Spannung. Kommissarin Sarah Frankfurter muss mit ihrem neuen Kollegen Jakob Loose, ihrem letzten One-Night-Stand, den Mord an der Juristin Nicole Geissner aufklären. Diese kämpfte für ein neues Embryonenschutzgesetz. Nicoles Mann Nils gerät unter Verdacht, da die Ehe durch den unerfüllten Kinderwunsch belastet war. Gleichzeitig muss Sarah den Fragen ihrer Tochter ausweichen, die das jüdische Neujahrsfest vorbereitet.

ZDF

20.15 UHR

Fantasy-Film: »Harry Potter und der Stein der Weisen«

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Abenteuer. Der Waisenjunge Harry Potter lebt bei seinem Onkel und seiner Tante, wo er sehr unglücklich ist. An seinem elften Geburtstag erfährt Harry, dass seine Eltern Zauberer waren und nicht bei einem Autounfall starben, sondern von dem Zauberer Lord Voldemort getötet wurden. Harry erhält eine Einladung für das Hogwarts-Internat für Hexerei und Zauberei und lernt eine neue und fremde Welt kennen.