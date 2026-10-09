METAStadt Wien
Minecraft Experience feiert spektakuläre Premiere in Wien
Am Donnerstagabend öffnete die "Minecraft Experience: Villager Rescue" in der Wiener METAStadt ihre Pforten. Veranstalter Arcadia Live brachte das Spektakel nach Wien, wo die Besucher noch vor dem offiziellen Startschuss in die Welt des meistverkauften Videospiels aller Zeiten eintauchten. Ziel des immersiven sowie interaktiven Live-Abenteuers war es, ein Dorf und seine Bewohnerinnen und Bewohner spielerisch zu retten.
Einsatz bei der Minecraft Experience
Für die Bewältigung der Aufgaben im Minecraft-Universum waren vor allem Ausdauer, Kreativität und Zusammenhalt gefragt. Zahlreiche geladene Persönlichkeiten legten sich bei dem unterhaltsamen Event mächtig ins Zeug, um die verlangten Herausforderungen gemeinsam zu meistern.
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Prominente VIPs in der METAStadt
Unter den prominenten Gästen vor Ort befanden sich unter anderem Moderatorin Fanny Stapf, Szene-Mausi Christina Lugner, Opern-Diva Zoryana Kushpler sowie Schauspielerin Susi Stach.
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