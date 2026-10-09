oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

METAStadt Wien

Minecraft Experience feiert spektakuläre Premiere in Wien

René Wastler
von
Christina Lugner
© Arcadia Live / René Brunhölzl
In der METAStadt Wien feierte die Minecraft Experience Villager Rescue ihren Auftakt. Zahlreiche geladene Gäste tauchten spielerisch in die Welt des weltweiten Videospiel-Hits ein.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Donnerstagabend öffnete die "Minecraft Experience: Villager Rescue" in der Wiener METAStadt ihre Pforten. Veranstalter Arcadia Live brachte das Spektakel nach Wien, wo die Besucher noch vor dem offiziellen Startschuss in die Welt des meistverkauften Videospiels aller Zeiten eintauchten. Ziel des immersiven sowie interaktiven Live-Abenteuers war es, ein Dorf und seine Bewohnerinnen und Bewohner spielerisch zu retten.

Zoryana Kushpler mit Sohn
Zoryana Kushpler mit Sohn © Arcadia Live / René Brunhölzl

Einsatz bei der Minecraft Experience

Für die Bewältigung der Aufgaben im Minecraft-Universum waren vor allem Ausdauer, Kreativität und Zusammenhalt gefragt. Zahlreiche geladene Persönlichkeiten legten sich bei dem unterhaltsamen Event mächtig ins Zeug, um die verlangten Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

Susi Stach mit Familie
Susi Stach mit Familie © Arcadia Live / René Brunhölzl

Auch interessant

Ausropop-Wunder Marten: "Leiden weckt die Kreativität!"

Swift tritt bei Academy-Museum-Gala auf

"Böses" TV-Comeback für Sophia Thomalla

Prominente VIPs in der METAStadt

Unter den prominenten Gästen vor Ort befanden sich unter anderem Moderatorin Fanny Stapf, Szene-Mausi Christina Lugner, Opern-Diva Zoryana Kushpler sowie Schauspielerin Susi Stach.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ambros gibt als Professor gleich wieder Vollgas

Prominenter Jubel in der Komödie am Kai

So schräg lief das erste Date mit Bergsteiger Messner

Simone Lugner: "Ich ziehe ein, um zu gewinnen!"

Design District 2026 bringt Branche und VIPs zusammen

Ausropop-Wunder Marten: "Leiden weckt die Kreativität!"

Lugner-Clan feierte "Außer Kontrolle" im Theater

Minecraft Experience feiert spektakuläre Premiere in Wien

Simone Lugner: Erster Eklat im "Forsthaus Rampensau"

Scheunenfund: Niki Laudas geheimer Mercedes wird versteigert