Ausropop-Wunder Marten: "Leiden weckt die Kreativität!"

Über 1 Million Streams! Marten singt sich mit "Bis ans End oller Tage" in Herzen. Jetzt legt der EX-Starmaniac Martin Furtlehner nach: mit dem Album "Immer Leben" (ab 23. Oktober), eine ausgiebigen Tournee und dem großen oe24.TV-Interview

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2022 mischte Martin Furtlehner "Starmania" auf: 4. Platz. Jetzt sing er sich als Marten mit "Bis ans End oller Tage" in alle Herzen. Über 1 Millionen Streams ganz ohne Radio-Airplay. Am 23. Oktober legt er mit dem Album "Immer Leben" nach. Im oe24 spricht der neue Austropop-Durchstarter Marten über …

… seinen Hit „Bis ans End oller Tage“: Der Song spricht nicht nur beim Hören an, sondern hat bereits den Weg in die Leben der Menschen eingefunden. Wenn ich meine Nachrichten auf Instagram glauben darf, dann wurde der Song wohl auf 500 Hochzeiten in diesem Sommer gesungen.

Dieser Song bewegt ganz Österreich:

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… fehlendes Radio-Airplay: Es muss einfach extrem viel zusammenpassen, damit man beim Radio reinkommt. Bei mir war scheinbar die Zeit noch nicht reif dafür. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich schon so weit gekommen bin und so viele Fans habe, die meine Musik streamen und Konzertkarten kaufen. Ich kann von meiner Musik leben!

…seinen Sound: Ich mache Modern Mundart. Das ist im Wesentlichen Austropop, mit ein bisschen einer moderneren Auslegung. Vom Sound her ein bisschen internationaler, aber von der Sprache direkt. Inspiriert wurde ich dafür von den Austropop-Legenden. Die sind bei uns daheim einfach auf und runter gelaufen. Und von Ed Sheeran. Sein erstes Album hat mir eine neue Welt geöffnet.

2022 mischte Martin Furtlehner "Starmania" auf: 4. Platz. © ORF

… seine Karriere: Meine ersten Songs waren Corona-Projekte. Da gab’s ja keine Möglichkeiten für Auftritte und ich habe ein kreatives Output gesucht. Das klang damals noch ein bisschen nach Schlager. Dann kam Starmania (2022), bald das erste Album „Eigene Art „ (2024) und jetzt folgt der 2. Streich.

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… Starmania: Das war ein wichtiger Startschuss, denn das habe ich ein bisschen als Sprungbrett nutzen können. Aber ich habe schon damals bei Starmania gemerkt, dass ich nicht gemacht bin für solche Casting-Formate. Ich habe das mehr durchgestanden, als große Freude damit gehabt und ich würde mich freiwillig nicht wieder in so eine Situation begeben, auch wenn es für meinen Werdegang wichtig war.

… die neue CD "Immer Leben": Das sind 12 Songs, die allesamt in einer Form autobiografisch sind. Manchmal auch erlebt durch andere. Mich inspiriert alles. Alles, was ich erlebe. Alles, was Leute, die mir wichtig sind, erleben. Aber im Großen und Ganzen ist es ja eher das Leidende, das die Kreativität weckt: Wenn man ein bisschen gelitten hat, kann man auch gute Songs drüber schreiben.

Am 23. Oktober liefert Marten das neue Album "Immer leben": "Ich träume davon Platz1" © Facebook

… seine witzigen Social Media Auftritte: Ich mache sehr viel auf Social Media. Mittlerweile habe ich über 1.800 Beiträge gepostet. Damit erreicht man eine unglaubliche Streukraft! Ich habe das große Glück, dass ich immer mal wieder einen Nagel auf den Kopf getroffen habe und etwas Reichweite generiert. Und manchmal macht es mir jetzt sogar schon Spaß!

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… sein Ziel: Ich träume von Platz 1 der Charts. Ich glaube, jeder, der ein Album schreibt, hat irgendwie die Hoffnung, dass es möglichst viele Menschen hören. Dass es berührt, einen Unterschied macht und nicht einfach runtergeht. Ich habe mir Daumen mal Pi ausgerechnet, wie viel man verkaufen müsste, um Platz 1 zu werden. Und das habe ich mir jetzt einfach mal als Ziel gesetzt. Ich versuche mich dorthin zu arbeiten. Und wenn ich vorbeischieße und es nicht Platz 1 wird, ist mir völlig egal. Denn ich habe alles gegeben.

Marten liefert seine "Modern Mundart" jetzt auch auf große Österreich-Tounree. © Facebook

Das sind die Österreich Tourdaten von Marten:

23.10. Klagenfurt

24.10 Linz

5. November Salzburg

6. November Kufstein

7. November Klagenfurt

13. November Graz

14. November Linz

17. November Wien, Flex

5. März 2027 Hof bei Salzburg

12. März 2027 Weiz

13. März 2027 Amstetten

31. Juli 2027 Burg Clam

13. Oktober 2027 Wien, Arena

… seine Tour: Meine Konzerte sind eine musikalische Gruppentherapie! Da gibt es Schreien, Lachen, Ekstase und auch Tränen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die Leute weinen nicht sehr viel auf meinem Konzert, das passiert schon, denn ich habe auch einige sehr traurige Lieder dabei, aber was ich versuche zu vermitteln ist, dass das okay ist, weil im Leben kommt alles vor und ich will es nicht als schlechte Gefühle oder gute Gefühle definieren, aber man hat einfach alles und bei einem Konzert ist mein Wunsch für die Leute, dass sie einmal alles durchmachen können und nachher einfach ausgeglichen gut unterhalten und beseelt rausgehen können. Für ein paar Euro Eintrittsgeld kann man ja nicht viel mehr verlangen.