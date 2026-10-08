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Oasis: Die Versöhnung kommt jetzt in unsere Wohnzimmer

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Männer stehen vor einem großen Schriftzug, einer hebt die Faust, beide blicken ernst.
© APA/AFP/HENRY NICHOLLS
Oasis brechen mit ihrer Tournee 2027 wieder alle Rekorde. Österreich-Konzert gibt es keines, aber immerhin die Backstage-Doku zur Reunion. Ab Freitag läuft "Don’t Look Back in Anger" auf Apple TV+
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3 Millionen verkaufte Tickets an nur einem Wochenende – und 8 Millionen enttäuschte Fans die leer ausgingen. Oasis liefern auch 2027 wieder die Tournee des Jahres: 42 Konzerte in Europa und den USA rund um die Rekord-Serien in Manchester und Knebworth. Österreich-Konzert gibt es keines. Dafür ein Triplepack in München (Juli) und den großen TV Hit: Ab Freitag läuft die Doku "Don’t Look Back in Anger" auf Apple TV+

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Zwei Bandmitglieder von Oasis küssen sich auf einer Bühne vor großem Publikum.
Oasis-Doku zeigt die Verbrüderung nach jahrelangem Streit. © Disney/YouTube

Der Film, der bei den Filmfestspielen in Venedig für den Fan-Hype des Jahres sorgte, beleuchtet die Hintergründe der lange Zeit unmöglich gehaltenen Verbrüderung von Liam und Noel Gallagher nach 16 Jahren Streit. 12 versteckte Kameras bei den nervenaufreibenden Tourproben, hoch emotionale und tränentreibende Konzert-, Backstage- und Fan-Szenen und das erste gemeinsame Interview seit 20 Jahren inklusive. "All die Dinge, die uns früher aneinander gestört haben, sind verschwunden!"

Zwei Männer sitzen lachend in einem Raum mit hölzernem Treppengeländer im Hintergrund.
Doku-Highlight: das 1. gemeinsame Interview seit 20 Jahren! © Thomas Zeidler

Trotzdem ertönt dabei gleich 179 mal das Wort "Fuck".  Die großen Lebensweisheiten ja sowieso:  Von "Nicht einmal Liam versteht Liam" über "Mit der Oasis-Trennung ging die ganze Welt den Bach runter" bis "Es erfordert viel Fürsorge, sich einen Scheißdreck zu scheren." Auch ein Priester gibt seinen Segen: "Vergebung ist schwer!"

Cool: Der Oasis-Film, der am Startwochenende satte 12 Millionen Dollar einspielte und auch als Oscar-Kandidat gilt, wurde für die Streaming-Version sogar um bislang unveröffentlichtes Material erweitert.

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