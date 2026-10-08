Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 9.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Vorsicht, verunsicherndes Klima! Überlegen Sie sich gut, was Sie tun!

Vorsicht, verunsicherndes Klima! Überlegen Sie sich gut, was Sie tun! Beruf: Nehmen Sie mehr Rücksicht auf Interessen anderer! Es geht um Fairness.

Nehmen Sie mehr Rücksicht auf Interessen anderer! Es geht um Fairness. Fitness: Wer seine Emotionen nicht im Griff hat, handelt sich sicher Ärger ein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Auf zu kulinarischen oder kulturellen Genüssen! Da können Sie punkten

Auf zu kulinarischen oder kulturellen Genüssen! Da können Sie punkten Beruf: Kompromissbereitschaft führt zum Erfolg. Geben Sie also lieber nach!

Kompromissbereitschaft führt zum Erfolg. Geben Sie also lieber nach! Fitness: Ausgewogenheit sorgt für Wohlbefinden. Weniger Stress, mehr Muße!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Nur flirten oder ernst machen? Beides geht. Sie haben beste Chancen.

Nur flirten oder ernst machen? Beides geht. Sie haben beste Chancen. Beruf: Wer selbst flexibel ist, gewinnt andere viel leichter für seine Ideen.

Wer selbst flexibel ist, gewinnt andere viel leichter für seine Ideen. Fitness: Sie sind wieder gut drauf. Stecken Sie auch andere mit guter Laune an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Kommen Sie Ihrem Gegenüber entgegen! Sonst wird es heute schwierig.

Kommen Sie Ihrem Gegenüber entgegen! Sonst wird es heute schwierig. Beruf: Sie sind gut beraten nachzugeben. Eigensinn handelt sich Ärger ein.

Sie sind gut beraten nachzugeben. Eigensinn handelt sich Ärger ein. Fitness: Sie sind gut beraten nachzugeben. Eigensinn handelt sich Ärger ein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sind Sie endlich bereit nachzugeben? Dann kann es wieder mal prickeln.

Sind Sie endlich bereit nachzugeben? Dann kann es wieder mal prickeln. Beruf: Nehmen Sie Rücksicht! Gemeinschaftssinn und Teamgeist sind geboten.

Nehmen Sie Rücksicht! Gemeinschaftssinn und Teamgeist sind geboten. Fitness: Wer sich mit anderen gut abstimmt, braucht sich weniger zu stressen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Man sehnt sich nach Harmonie. Friedlich bleiben, nicht diskutieren!

Man sehnt sich nach Harmonie. Friedlich bleiben, nicht diskutieren! Beruf: Ja nicht zu ehrgeizig! Wichtiger ist, dass sich heute alle wohlfühlen.

Ja nicht zu ehrgeizig! Wichtiger ist, dass sich heute alle wohlfühlen. Fitness: Ein Tag für die Schönheitspflege. Stylen Sie sich auch sorgfältiger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Bereit, definitiv ja zu sagen? Dann haben Sie heute alle Optionen.

Bereit, definitiv ja zu sagen? Dann haben Sie heute alle Optionen. Beruf: Heute ist man eher zu Kompromissen bereit. Setzen Sie sich dafür ein!

Heute ist man eher zu Kompromissen bereit. Setzen Sie sich dafür ein! Fitness: Keinen Druck machen und alle miteinbeziehen! So gelingt alles gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Einfach locker flirten! Wenn die Stimmung passt, ist alles möglich.

Einfach locker flirten! Wenn die Stimmung passt, ist alles möglich. Beruf: Fixe Ideen loslassen! Bemühen Sie sich um einvernehmliche Lösungen.

Fixe Ideen loslassen! Bemühen Sie sich um einvernehmliche Lösungen. Fitness: Wer alles mit Augenmaß betreibt, braucht spürbar weniger Energie.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Geistreich zu flirten ist Ihre Stärke. Damit kommen Sie heute gut an.

Geistreich zu flirten ist Ihre Stärke. Damit kommen Sie heute gut an. Beruf: Nicht zu viel diskutieren! Einfach nur diplomatisch und kooperativ!

Nicht zu viel diskutieren! Einfach nur diplomatisch und kooperativ! Fitness: Wer Rücksicht auf andere nimmt, verbringt den Tag viel angenehmer.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wer auf sein Gegenüber nicht interessiert eingeht, hat keine Chance.

Wer auf sein Gegenüber nicht interessiert eingeht, hat keine Chance. Beruf: Geben Sie kompromissbereit nach, Rechthaberei hält nur nutzlos auf!

Geben Sie kompromissbereit nach, Rechthaberei hält nur nutzlos auf! Fitness: Muten Sie sich heute nichts Anstrengendes zu! Langsam und stressfrei!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Endlich wieder mehr Aufmerksamkeit. Gehen Sie aber geduldig damit um!

Endlich wieder mehr Aufmerksamkeit. Gehen Sie aber geduldig damit um! Beruf: Fairness punktet. Sorgen Sie dafür, dass alle auf Ihre Kosten kommen!

Fairness punktet. Sorgen Sie dafür, dass alle auf Ihre Kosten kommen! Fitness: Sie kommen wieder gut voran. Erfolgserlebnisse stärken die Motivation.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.