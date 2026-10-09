Casting-Show: Neue Folge von »The Voice of Germany«

Welches Talent überzeugt die Coaches in den Blind Auditions?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Musik. Die letzten Plätze in den Teams sind heiß umkämpft – für die Talente geht es damit um das begehrte Ticket für die Battles. Auch bei den Coaches steigt die Spannung, denn die Teams sind beinahe voll und jede Entscheidung wird wichtiger. Doch vielleicht steht genau jetzt noch der große Rohdiamant auf der Bühne, der alle überrascht. Wer schafft es, die Coaches allein mit seiner Stimme zu begeistern und einen oder sogar alle vier roten Stühle zum Drehen zu bringen? Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Smudo & Michi Beck sind auf der Suche nach besonderen Stimmen. Für die Talente geht es dabei nicht nur um einen Platz im Team, sondern um die Chance, gemeinsam mit ihrem Wunsch-Coach den Weg bis ins große Finale von "The Voice of Germany" zu gehen.

SAT 1

20.15 UHR