Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Entertainment mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

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Live, überraschend und völlig ungefiltert: Wo genau Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf diesmal ihre Quizpulte aufschlagen, bleibt bis kurz vor Showbeginn ein Geheimnis irgendwo in Deutschland. Wer spontan vor Ort ist, kann als Kandidat mitmachen und um 100.000 Euro quizzen. Das Spielprinzip setzt auf Teamgeist und Risikofreude: Drei Kandidaten stellen sich gemeinsam 25 Fragen. Eine richtige Antwort bringt das gesamte Trio eine Stufe weiter. Liegt jemand falsch, fliegt er raus und wird ersetzt. Weiß keiner im Team die Antwort, scheiden alle drei gleichzeitig aus. Wer die finale 25. Frage knackt, nimmt den Hauptgewinn mit nach Hause.