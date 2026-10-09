Highlights auf DISNEY+

Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick

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Sci-Fi-Miniserie: Marvel's »VisionQuest« mit Paul Bettany

Drama. Der als Mensch getarnte Android Vision flieht gemeinsam mit dem Dieb Shepard vor einem Kopfgeldjäger durch London. Auf der Flucht kämpft Vision um seine Identität und gegen die KI Ultron in seinem Kopf.

14.10.

SERIE

Reality-TV: Erste Staffel von »The Real Rooneys«

. © Hersteller

Privat. Ein Einblick in die Welt der Rooneys: Wayne balanciert seine Vaterpflichten und Coleen vereint Mutterschaft mit ihren geschäftlichen Ambitionen.