Highlights auf DISNEY+

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Ein Mann im Anzug mit silberner Haut liest eine Zeitung, eine Person steht dahinter.
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Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick
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Sci-Fi-Miniserie: Marvel's »VisionQuest« mit Paul Bettany

Drama. Der als Mensch getarnte Android Vision flieht gemeinsam mit dem Dieb Shepard vor einem Kopfgeldjäger durch London. Auf der Flucht kämpft Vision um seine Identität und gegen die KI Ultron in seinem Kopf.

14.10.
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Reality-TV: Erste Staffel von »The Real Rooneys«

Ein Mann und eine Frau stehen nebeneinander vor grauem Hintergrund mit Text "The Real Rooneys".
. © Hersteller

Privat. Ein Einblick in die Welt der Rooneys: Wayne balanciert seine Vaterpflichten und Coleen vereint Mutterschaft mit ihren geschäftlichen Ambitionen.

14.10.
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»Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen«

Musik-Show: »Mei liabste Weis«