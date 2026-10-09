DIESE Baby-Schlafsäcke werden zurückgerufen

Der Textildiscounter Zeeman ruft bestimmte Baby-Schlafsäcke zurück. Ein Problem am Reißverschluss kann dazu führen, dass Babys mit Nase oder Mund unter den Stoff geraten. Eltern sollten jetzt unbedingt die Artikelnummer überprüfen.

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Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass sich die Verbindung im Bereich des Reißverschlusses lösen kann. Dadurch kann sich die Halsöffnung des Schlafsacks vergrößern. Das Baby könnte tiefer in den Schlafsack rutschen, sodass der Stoff Nase oder Mund bedeckt.

Der Textildiscounter Zeeman ruft bestimmte Baby-Schlafsäcke zurück. © Getty Images

Laut Zeeman besteht dadurch Erstickungsgefahr. Betroffene Schlafsäcke dürfen deshalb nicht weiter verwendet werden.

Diese Artikelnummer ist betroffen

Der Rückruf betrifft Baby-Schlafsäcke mit der Artikelnummer 78021-123445. Sie wurden vom 16. Juni bis einschließlich 25. September 2026 in Zeeman-Filialen und im Onlineshop verkauft.

Die Nummer steht auf dem Waschetikett an der Innenseite des Schlafsacks. Auch auf der Kaufquittung kann sie zu finden sein.

Was Eltern jetzt tun sollten

Wer einen betroffenen Schlafsack zu Hause hat, sollte ihn sofort aus dem Gebrauch nehmen und in einer Zeeman-Filiale zurückgeben. © Zeeman

Wer einen betroffenen Schlafsack zu Hause hat, sollte ihn sofort aus dem Gebrauch nehmen und in einer Zeeman-Filiale zurückgeben. Kunden können zwischen einem Ersatzprodukt und der Rückerstattung des Kaufpreises wählen.

Zeeman auch in Österreich vertreten

Der Textildiscounter Zeeman ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich mit Filialen vertreten. Eltern, die einen betroffenen Schlafsack besitzen, sollten daher die Artikelnummer überprüfen und das Produkt vorsichtshalber nicht weiterverwenden.