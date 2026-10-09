Musik-Show: »Mei liabste Weis«

Volksmusik aus Serfaus von "Tirols Sonnenbalkon".

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Heimat. Die Volksmusikwunschsendung "Mei liabste Weis" kommt am 10. Oktober nach Serfaus im Tiroler Oberland. Vor der beeindruckenden Bergkulisse des Hochplateaus begrüßt Moderator und Volksmusiklegende Franz Posch vier hochkarätige Formationen. Im Leithe Wirt sorgen die "Inntaler", die "Eggbank Musi" und der "Oberlandler Dreiklang" gemeinsam mit den Geigerinnen Eva Schöler und Anna Geiger für einen abwechslungsreichen Volksmusikabend. Mit traditionellen Klängen, musikalischer Vielfalt und besonderen Überraschungen verspricht die Sendung einen stimmungsvollen Abend ganz im Zeichen der alpenländischen Volksmusik. Dabei darf sich das Publikum nicht nur auf bekannte Melodien, sondern auch auf die persönliche und unterhaltsame Art von Franz Posch freuen. Die einzigartige Kulisse von Serfaus bietet dafür den passenden Rahmen.

ORF 2

20.15 UHR