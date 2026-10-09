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Musik-Show: »Mei liabste Weis«

Ein lachender Mann in Tracht hält eine Klarinette, im Hintergrund sind grüne Blätter zu sehen.
© ORF
Volksmusik aus Serfaus von "Tirols Sonnenbalkon".
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Heimat. Die Volksmusikwunschsendung "Mei liabste Weis" kommt am 10. Oktober nach Serfaus im Tiroler Oberland. Vor der beeindruckenden Bergkulisse des Hochplateaus begrüßt Moderator und Volksmusiklegende Franz Posch vier hochkarätige Formationen. Im Leithe Wirt sorgen die "Inntaler", die "Eggbank Musi" und der "Oberlandler Dreiklang" gemeinsam mit den Geigerinnen Eva Schöler und Anna Geiger für einen abwechslungsreichen Volksmusikabend. Mit traditionellen Klängen, musikalischer Vielfalt und besonderen Überraschungen verspricht die Sendung einen stimmungsvollen Abend ganz im Zeichen der alpenländischen Volksmusik. Dabei darf sich das Publikum nicht nur auf bekannte Melodien, sondern auch auf die persönliche und unterhaltsame Art von Franz Posch freuen. Die einzigartige Kulisse von Serfaus bietet dafür den passenden Rahmen.

ORF 2
20.15 UHR

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Ein Mann spielt Trompete auf einem Felsen vor beeindruckender Alpen-Bergkulisse bei Serfaus.
Live aus Serfaus im Tiroler Oberland: - Mei liabste Weis - Die Volksmusikwunschsendung 'Mei liabste Weis' kommt am 10. Oktober nach Serfaus im Tiroler Oberland. Vor der beeindruckenden Bergkulisse des Hochplateaus begrüßt Moderator und Volksmusiklegende Franz Posch vier hochkarätige Formationen. Im Leithe Wirt sorgen die 'Inntaler', die 'Eggbank Musi', der 'Oberlandler Dreiklang' sowie die Geigerinnen Eva Schöler und Anna Geiger für einen abwechslungsreichen Volksmusikabend voller musikalischer Überraschungen. - Im Bild: Ein Trompetensolo lässt sich Franz Posch in der beeindruckenden Berglandschaft von Serfaus-Fiss-Ladis nicht entgehen. Foto: ORF/Landesstudio Tirol. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

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