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Fußis Meinung

Liefern oder Neuwahl!

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Ein Kommentar von Rudolf Fußi.
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Uns wurde versprochen, dass man als Regierung wisse, dass "dies die letzte Chance sei" und es einen Zeitraum von zwei Jahren ohne Landtagswahlen gäbe, den man nützen müsse. Nichts wurde genützt. Nun verspricht Stocker den "Herbst der Ergebnisse", wo bleiben sie? Ich weiß schon, dass die FPÖ in der Regierung völlig versagen würde, aber es ist bald an der Zeit, dass die Maulhelden einmal zeigen sollen, was sie (nicht) können.

Die Ängste, dass sie viel zerstören könnten, sind weitgehend unbegründet: Wir leben in Österreich. Dem Land, in dem ohne 2/3-Mehrheit kaum grundlegende Änderungen möglich sind und noch dazu gibt es den Föderalismus – viel Spaß gegen die Fürsten der Finsternis, wie sie Matthias Strolz einst nannte. Man darf sich nichts vormachen: Rund 40% wollen, dass die FPÖ nun an die Macht kommt, das sind mehr als ÖVP und SPÖ zusammen an Unterstützung an der Wahlurne zusammenbrächten, wenn wir wählen gehen würden.

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Ich finde den Gedanken, dass Herbert Kickl Bundeskanzler wird, wirklich unerträglich. Aber: Dass er es überhaupt werden kann, das ist die Schuld der ehemaligen Großparteien, die die Zeichen der Zeit noch immer nicht erkannt haben.

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