oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Highlights auf NETFLIX

Fünf Menschen sitzen am Tisch mit Wurstteller, Getränken und Tennisclub-Logo im Hintergrund.
© Hersteller
Die Streaming-Highlights im Überblick.
OE24 auf Google bevorzugen

Komödie: »Extrawurst« mit Hape Kerkeling und Christoph Maria Herbst

Humor. Der Vorschlag, für das einzige muslimische Mitglied des Tennisclubs einen zweiten Grill zu kaufen, löst eine Grundsatzdiskussion über Religion und Vorurteile aus – plötzlich geht es um viel mehr als Würstchen.

15.10.
FILM

Schwedische Komödie: »Der Schneesturm« mit Gustaf Skarsgård

Filmplakat mit mehreren Personen im Kreis und dem Titel "Der Schneesturm" in der Mitte.
. © Hersteller

Gefangen. Zu seinem 45. Geburtstag lädt Filip seine engsten Freunde auf sein neues schwedisches Anwesen ein. Als ein plötzlicher Schneesturm die Gruppe einschneit, bröckelt die höfliche Fassade und die Spannungen eskalieren.

Auch interessant

Zivildienst: Neuer Melde-Rekord

Großes Ski-Beben erschüttert vor Sölden

Kanaldeckel hochgedrückt: Heftiger Wolkenbruch flutet italienische Stadt

Spannende Dokumentar-Serie über »Tyson«

Nahaufnahme eines Mannes mit Gesichtstattoo und ernstem Blick, dunkler Hintergrund.
. © Hersteller

Einblicke. Die Doku beschäftigt sich mit dem explosiven Leben von Mike Tyson, einer der gefürchtetsten und faszinierendsten Figuren der Sportgeschichte.

13.10.
SERIE

Doku: »The Disciple: Cilvaringz und der Wu-Tang Clan«

Drei Männer mit Wu-Tang Clan Tattoos und passender Kleidung posieren vor der Kamera.
. © Hersteller

Hip Hop. Diese Doku beleuchtet Cilvaringz' Weg vom Fan zum Ruhm mit dem Wu-Tang Clan und die Entstehung des berüchtigten Albums "Once Upon a Time in Shaolin".

16.10.
FILM

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Corona-Fonds in NÖ: Wer jetzt Geld bekommt

Von Goisern vertont Vilsmaier-Film

Die TV-Highlights der Woche

Versuchte Flucht nach Bedrohung mit Messer: Anzeigen

Leslie Clio kommt ins WUK

Papst für Asylrecht

Highlights auf NETFLIX

»Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen«

HIGHLIGHTS am Samstag

Die Kino-Highlights der Woche