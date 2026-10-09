Highlights auf NETFLIX
Komödie: »Extrawurst« mit Hape Kerkeling und Christoph Maria Herbst
Humor. Der Vorschlag, für das einzige muslimische Mitglied des Tennisclubs einen zweiten Grill zu kaufen, löst eine Grundsatzdiskussion über Religion und Vorurteile aus – plötzlich geht es um viel mehr als Würstchen.
FILM
Schwedische Komödie: »Der Schneesturm« mit Gustaf Skarsgård
Gefangen. Zu seinem 45. Geburtstag lädt Filip seine engsten Freunde auf sein neues schwedisches Anwesen ein. Als ein plötzlicher Schneesturm die Gruppe einschneit, bröckelt die höfliche Fassade und die Spannungen eskalieren.
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Spannende Dokumentar-Serie über »Tyson«
Einblicke. Die Doku beschäftigt sich mit dem explosiven Leben von Mike Tyson, einer der gefürchtetsten und faszinierendsten Figuren der Sportgeschichte.
SERIE
Doku: »The Disciple: Cilvaringz und der Wu-Tang Clan«
Hip Hop. Diese Doku beleuchtet Cilvaringz' Weg vom Fan zum Ruhm mit dem Wu-Tang Clan und die Entstehung des berüchtigten Albums "Once Upon a Time in Shaolin".
FILM
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