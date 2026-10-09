Highlights auf PRIME

Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick

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Komödie: »Barbie« mit Margot Robbie und Ryan Gosling

Fantasy. In der heilen Welt von Barbieland ziehen dunkle Wolken auf. Die Störungen scheinen aus der Außenwelt zu kommen. Frohgemut begibt sich Barbie auf die Reise in die ihr unbekannte Welt der Menschen.

11.10.

FILM

Eishockey-Doku: Erste Staffel von »Hometown Giants«

. © Hersteller

Sport. Die Besitzer Michael Bublé und Drew Scott kämpfen um das Comeback der Vancouver Giants, während jugendliche Eishockeyspieler alles für ihren harten Weg in die NHL riskieren.