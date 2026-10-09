Highlights auf PRIME
Komödie: »Barbie« mit Margot Robbie und Ryan Gosling
Fantasy. In der heilen Welt von Barbieland ziehen dunkle Wolken auf. Die Störungen scheinen aus der Außenwelt zu kommen. Frohgemut begibt sich Barbie auf die Reise in die ihr unbekannte Welt der Menschen.
FILM
Eishockey-Doku: Erste Staffel von »Hometown Giants«
Sport. Die Besitzer Michael Bublé und Drew Scott kämpfen um das Comeback der Vancouver Giants, während jugendliche Eishockeyspieler alles für ihren harten Weg in die NHL riskieren.
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