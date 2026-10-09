Highlights auf PRIME

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Zwei Personen mit blonden Haaren sitzen lächelnd in einem pinken Cabrio vor blauem Himmel.
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11.10.
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Eishockey-Doku: Erste Staffel von »Hometown Giants«

Zwei Männer stehen vor einer Eishockey-Mannschaft mit Maskottchen und lächeln in die Kamera.
. © Hersteller

Sport. Die Besitzer Michael Bublé und Drew Scott kämpfen um das Comeback der Vancouver Giants, während jugendliche Eishockeyspieler alles für ihren harten Weg in die NHL riskieren.

16.10.
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