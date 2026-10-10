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»Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer«

Zwei Männer stehen bei Sonnenuntergang neben einem Oldtimer mit offenen Autotüren.
© Grenzenlos Genial Gekocht mit He
Die Köche kämpfen in Vilnius um ein Ticket für die WM in Texas
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Challenge. Steffen Henssler und Johann Lafer kämpfen bei einem internationalen Barbecue-Wettbewerb in Vilnius um ein Ticket für die WM in Texas:
Steffen Henssler und Johann Lafer setzen ihre kulinarische Entdeckungsreise fort. Nach ihrem Abenteuer bei der Pizza-Weltmeisterschaft in Parma im vergangenen Jahr warten in zwei brandneuen Folgen außergewöhnliche Herausforderungen in Europa auf die beiden Spitzenköche. In Vilnius (Litauen) treten Steffen Henssler und Johann Lafer bei einem internationalen Barbecue-Wettbewerb an, bei dem sie sich ein Ticket für die Weltmeisterschaft in Texas sichern können. Mit reichlich Grill-Erfahrung reisen die beiden selbstbewusst an, müssen vor Ort jedoch schnell feststellen: Wettbewerbs-Grillen ist eine eigene Wissenschaft.

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Zwei Männer stehen auf einem Boot, einer hält einen großen Fisch und beide lächeln.
Steffen Henssler (l.) und Johann Lafer +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Hersteller

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