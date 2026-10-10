ÖFB-Star Laimer fällt für Liga-Rückkehr aus

Der Bayern-Profi fehlt am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Augsburg – allerdings nicht wegen einer Verletzung.

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Am Samstag um 15.30 Uhr trifft der FC Bayern auf den FC Augsburg. Mit dabei ist Konrad Laimer diesmal nicht. Wie der FC Bayern bestätigte, ist der ÖFB-Star Papa geworden und fällt deshalb nicht verletzungsbedingt aus, sondern darf Zeit mit seiner Familie verbringen.

Für Laimer ist es eine besondere Zeit. Zuletzt war der 29-Jährige noch für Österreich im Einsatz gewesen. Nach einer anfänglichen Absage wegen einer Blessur war er verspätet zum Nationalteam gestoßen und hatte schließlich auch gespielt. Nun steht das private Glück im Mittelpunkt.

Bald wieder zurück auf dem Platz?

Lange könnte die Pause allerdings nicht dauern. Bereits unter der Woche wartet auf die Bayern die nächste Aufgabe: In Norwegen geht es auswärts gegen Viking Stavanger. Ob Laimer dann wieder im Kader steht, ist noch offen.

Trainer Vincent Kompany kann seinen Ausfall gegen Augsburg verkraften. Josip Stanisic steht in der Startelf und hatte bereits vor der Länderspielpause gegen Union Berlin begonnen.

Englische Wochen stehen bevor

Für den FC Bayern wird der Oktober intensiv. In den kommenden Wochen stehen zahlreiche Spiele auf dem Programm, darunter auch Kracher gegen den FC Arsenal und Borussia Dortmund. Laimer dürfte dabei wieder eine wichtige Rolle spielen.

Jetzt darf der ÖFB-Star aber zunächst die ersten Momente mit seinem Nachwuchs genießen. Für den 29-Jährigen gibt es schließlich gerade einen ganz besonderen Grund, den Fußball für kurze Zeit hintenanzustellen.