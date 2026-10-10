Chart-Rekord, Party-Show und Tränen für Pizzera

Paul Pizzera feierte am Samstag seinen Austropop-Chart-Rekord mit der Vollpower-Show seiner Zweitband AUT of ORDA. 1.000 Fans rockten, tanzten und weinten im Gasometer mit. Und wurden dafür mit coolen Stargästen belohnt!

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Paul Pizzera schreibt gerade Austropop-Geschichte: Mit dem 2017er-Werk "Unerhört solide" im Duett mit Otto Jaus hält er sich seit mittlerweile 460 Wochen (!) in den Austria Top 40. Das schaffte bislang noch kein einziges heimisches Album! Mit seiner Zweitband AUT of ORDA musste sich Pizzera freilich schon wieder überraschend schnell aus den Charts verabschieden. Das neue Album "Die Leichtdichtheit des Seins" hielt sich nur eine Woche in der Hitparade. Die dazugehörige Konzertserie wurde dennoch zum Hit. Am Samstag rockten 1.000 Fans beim Tourfinale im Wiener Gasometer mit.

© oe24/Zeidler

Bei einer Vollpower-Show, die nicht nur zum Abfeiern, sondern durchaus auch zum Nachdenken anregte. Und auch mit den Stargästen Georgij Makazaria und Otto Jaus punktete.

Vom Opener "So oder so" bis zum Finale "Strom" lieferten Paul Pizzera und Star-Produzent Daniel Fellner, unterstützt von der 5-köpfigen "Prosecco-Band", eine Partyshow der Extraklasse: "Wir geben alles für euch und ihr gebt’s alles für uns!" Wie wahr: Schon zu "A gscheide Musik heast" zog Pizzera selfieknipsend durch den Bühnengraben, um dann bei "Cinderella" eine Widmung an Geburtstagsgirl Romina auszusprechen: "Wir hoffen, du feierst 3 Tage durch!"

Mit "Nebel" („Das ist für Menschen, die gegen sich selbst kämpfen!“) und "Die Leichtdichtheit des Seins", bei dem Fellner die Duett-Stimme erhob, wurde das Tempo gedrosselt, um mit einem Nu-Metal-Medley rund um den Limp-Bizkit-Kracher "Rollin’" und die Boomfunk-MC’s-Hymne "Freestyler" gleich wieder auf Betriebstemperatur hochzufahren. Auch dank Russkaja-Star Georgij Makazaria, der dazu wie ein Derwisch über die Bühne tobte.

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Als emotionales Highlight machte Pizzera mit "Papa" körperliche und seelische Gewalt an Kindern zum Thema und trieb dabei so manchem Besucher die Tränen in die Augen: "Kein Kind auf der Welt soll jemals glauben, dass Gewalt ein Bestandteil von Liebe ist!"

Sorgte auch "Nazis gegen Rechts" für emotionelle Momente („Man muss einfach die Goschn aufreißen!“), so war beim Finale wieder Stadion-Stimmung angesagt: durch die Fußball-Hymnen "Stripes and Stars" und "hoch gwimmas (n)imma" sowie einen weiteren Stargast: Bei "Hooligans" war ja sogar Otto Jaus mit dabei! Die Chart-Kracher "Wigl Wogl" und "Fix ned normal" waren dann "nur" mehr Zugabe einer der bemerkenswertesten Shows des Austropop!

2027 legen AUT of ORDA mit einer Serie von Open-Air-Konzerten drauf. Dazu kommt das neue Pizzera-&-Jaus-Album "Vizemeisterwerk" samt der dazugehörigen Tournee, die u.a. am 24. November in der Wiener Stadthalle stoppt. Gut möglich, dass da "Unerhört solide" noch immer in den Charts ist!