Wiener Weihnachtsmascherl lässt TikTok ausrasten

In der Wiener Innenstadt sorgt derzeit eine überdimensionale, rot leuchtende Weihnachtsschleife über der Kärntner Straße bei der Oper für massiven Andrang.

Das Wiener "XXL-Mascherl" über der Kärntner Straße zieht derzeit unzählige Besucher an, die es für Fotos und Videos festhalten wollen. Auf TikTok verbreiten sich die Aufnahmen rasant, was den Zustrom weiter verstärkt.

Seit Mitte November hängt die Dekoration schon dort. Bereits tagsüber drängen sich Touristen und Schaulustige vor der Schleife. Auch Abends bilden sich große Menschenansammlungen um das Mascherl. Auf einem TikTik-Video ist ein Polizeiwagen zu sehen, offenbar um die Verkehrssicherheit zu kontrollieren.

Die Kombination aus Touristenmassen, Blitzlichtgewitter und den vorbeifahrenden Fahrzeugen sorgt zunehmend für Sicherheitsbedenken. Das Mascherl war bereits früher wegen ähnlicher Probleme zeitweise verboten worden.