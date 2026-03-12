Gewitter-Alarm: Hier kann es heute ordentlich krachen

In Teilen Österreichs muss man am Donnerstag mit heftigen Gewittern rechnen.

Eine atlantische Störungszone zieht in abgeschwächter Form langsam über Österreich hinweg. Dabei ist es meist stark bewölkt, ein paar Auflockerungen gibt es am ehesten über dem östlichen Flachland und im Südosten. Außerdem kommt es zunächst vor allem entlang der Alpennordseite und im Nordwesten zu Regen und Regenschauern, die Schneefallgrenze bewegt sich meist zwischen rund 1200 und 1600m Seehöhe. Im Nachmittagsverlauf reißt die Bewölkung vor allem ganz im Westen, aber auch über dem östlichen Flachland wieder auf, die Sonne kommt zum Vorschein. Ein paar mitunter kräftigere Schauer sind dann hauptsächlich in der südlichen Steiermark, in Unterkärnten und dem Südburgenland noch möglich. Hier können dabei auch Gewitter entstehen. Der Wind dreht mehrheitlich auf West-Nordwest, meist frischt er nur kurzzeitig mäßig auf, im Donauraum kann er vorübergehend recht lebhaft werden. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen 8 bis 17 Grad.

Die Prognose im Detail

Wien: Bei wechselnder, mitunter auch stärkerer Bewölkung bringt eine durchziehende, schwache Störungszone allenfalls nur einzelne, leichte Regenschauer hervor. Meist bleibt es trocken und besonders am Nachmittag zeigt sich schon wieder öfters die Sonne. Der Wind aus West-Nordwest frischt vorübergehend mäßig auf. Frühtemperaturen um 6, Tageshöchsttemperaturen bei rund 14 Grad

Niederösterreich: Vielerorts ist es im Bereich einer durchziehenden Störungszone oft stark bewölkt, vor allem im Wald- und Mostviertel ist es aus der Nacht heraus regnerisch. Im weiteren Tagesverlauf sind auch weiter im Osten einige Regentropfen und lokale Regenschauer möglich, große Regenmengen bleiben indessen weiter aus. Kurze Auflockerungen sind über dem Flachland bereits am Vormittag möglich, am Nachmittag werden sie häufiger. Der Wind kommt meist aus West-Nordwest und frischt vorübergehend mäßig, im Donauraum abschnittsweise auch recht lebhaft, auf. Frühtemperaturen 0 bis 7, Tageshöchsttemperaturen meist 10 bis 15 Grad.

Burgenland: Umfangreiche Wolken einer abgeschwächten Störungszone lassen nur wenig Platz für die Sonne. Örtlich sind bereits am Vormittag einige Regentropfen möglich, vielerorts bleibt es aber zunächst weitgehend trocken. Am Nachmittag mischt öfters die Sonne mit, aber mit eingelagerten Quellwolken sind dann auch ein paar lokale Regenschauer zu erwarten. Der Wind dreht vorübergehend auf Nordwest, frischt jedoch allenfalls nur mäßig auf. Frühtemperaturen 0 bis 6, Tageshöchsttemperaturen 13 bis 17 Grad.

Steiermark: Der Donnerstag verläuft recht unbeständig. Im Nordwesten der Obersteiermark überwiegen von Beginn an die Wolken und es kommt schon vormittags zu ersten Schauern. Je weiter man in den Südosten kommt desto länger hält das recht sonnige Wetter an. Spätestens am Nachmittag werden dichte Wolken und teils gewittrige Schauer dann auch den äußersten Südosten treffen. Dafür lockert es von Norden her gegen Abend allmählich auf. Mit 15 bis 17 Grad bleibt es zu mild für Mitte März.

Kärnten: Am Donnerstag überwiegen in Kärnten die Wolken. Sonnige Auflockerungen sind selten und am ehesten in Teilen Unterkärntens zu erwarten. Am Nachmittag greifen von Nordwesten her einige Regenschauer über, später am Tag sind auch im Rosental und im Jauntal einzelne Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Regional bleibt es auch trocken. Frühtemperaturen 1 bis 5 Grad, die Höchstwerte erreichen 12 bis 15 Grad.

Oberösterreich: Am Donnerstag halten sich meist dichte Wolken, vor allem am Vormittag regnet es zeitweise leicht. Am Nachmittag klingen die Niederschläge ab, über dem Bergland im Norden und Süden sind aber weiterhin Schauer möglich. Am Nachmittag und Abend lockert es vermehrt auf und die Sonne zeigt sich hin und wieder. Im Flachland weht mäßiger Westwind. Die Frühwerte liegen zwischen 1 und 6 Grad, die Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad.

Salzburg: Am Donnerstag halten sich meist dichte Wolken, aus denen vor allem am Vormittag zeitweise Regen fällt. Am Nachmittag werden die Schauer seltener und gegen Abend lockert es von Nordwesten her auf. Im Lungau kommt insgesamt am wenigsten Niederschlag an, hier kommt es auch zu kurzen Auflockerungen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1500 m. Die Frühwerte liegen zwischen -1 und 6 Grad, die Höchstwerte zwischen 7 und 11 Grad.

Tirol: Am Donnerstag bringt eine schwache Störung viele Wolken. Anfänglicher Niederschlag klingt vom Oberinntal her ab, Schneefallgrenze bei 1100 bis 1500 Meter. Am Nachmittag gibt es noch einzelne Schauer in den Bergen mit Schwerpunkt im Unterland. Vom Norden her beginnen die Wolken allmählich aufzulockern und in immer mehr Regionen zeigt sich die Sonne. Gegen Abend klart es verbreitet auf. In Osttirol ganztags stark bewölkt, in der Früh und am Nachmittag gibt es auch einzelne Regenschauer. Trotz einer leichten Abkühlung ist es einigermaßen mild. Tiefstwerte: 0 bis 6 Grad, Höchstwerte: 7 bis 13 Grad.

Vorarlberg: Am Donnerstag bringt eine schwache Störung viele Wolken und bis in den Vormittag hinein noch etwas Regen. Schneefallgrenze bei 1100 bis 1400 Meter. Noch vor Mittag klingt der Niederschlag bereits ab. Am Nachmittag wird es in den Niederungen rasch sonnig, später auch im Bergland. Bis zum Abend ist es im Ländle fast wolkenlos. Trotz einer leichten Abkühlung bleibt es relativ mild. Tiefstwerte: 2 bis 7 Grad, Höchstwerte: 8 bis 13 Grad.