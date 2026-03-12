Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Rettungssirene
© getty

Tödlicher Unfall

Biker crasht in Pkw – alles brennt - 25-Jähriger tot

12.03.26, 08:34
Teilen

Im Salzburger Pinzgau ist ein 25-jähriger Motorradfahrer unter furchtbaren Umständen tödlich verunglückt.

Sbg. In Bramberg am Wildkogel (Pinzgau) hat sich am späten Mittwochnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 25-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk kollidierte auf der Gerlos Bundesstraße (B165) aus noch unbekannter Ursache mit dem Wagen eines 18-jährigen Autolenkers. Dabei zog sich der Biker letale Verletzungen zu, berichtete die Polizei.

Wie es zu Karambolage zwischen dem 25-jährigen Motorradfahrer und dem 18-jährigen Insassen des PKW kam - zumindest einer der beiden dürfte mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs gewesen sein - ist noch völlig unklar. Laut Polizei steht ein (missglückter) Abbiegevorgang im Raum. Beide Fahrzeuge brannten laut ORF komplett aus. 

Der Fahrer des Autos wurde verletzt, ein mit ihm durchgeführter Alkotest sowie ein Drogen-Schnelltest verliefen negativ.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen