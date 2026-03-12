Biker crasht in Pkw – alles brennt - 25-Jähriger tot

Im Salzburger Pinzgau ist ein 25-jähriger Motorradfahrer unter furchtbaren Umständen tödlich verunglückt.

Sbg. In Bramberg am Wildkogel (Pinzgau) hat sich am späten Mittwochnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 25-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk kollidierte auf der Gerlos Bundesstraße (B165) aus noch unbekannter Ursache mit dem Wagen eines 18-jährigen Autolenkers. Dabei zog sich der Biker letale Verletzungen zu, berichtete die Polizei.

Wie es zu Karambolage zwischen dem 25-jährigen Motorradfahrer und dem 18-jährigen Insassen des PKW kam - zumindest einer der beiden dürfte mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs gewesen sein - ist noch völlig unklar. Laut Polizei steht ein (missglückter) Abbiegevorgang im Raum. Beide Fahrzeuge brannten laut ORF komplett aus.

Der Fahrer des Autos wurde verletzt, ein mit ihm durchgeführter Alkotest sowie ein Drogen-Schnelltest verliefen negativ.