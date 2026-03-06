Salzburg AG bietet Zwei-Jahres-Fixpreis für Strom und Gas an

Strompreissenkung auf 9,90 Cent pro Kilowattstunde.

Szbg. Die Salzburg AG hat am Freitag eine Senkung des Strompreises auf 9,90 Cent pro Kilowattstunde netto angekündigt. Dieser Preis wird beim Wechsel in den neuen Tarif "Strom Preisfix" bis Mitte 2028 garantiert. Auch für ihre Gaskunden wird es mit dem Tarif "Erdgas Preisfix28" einen garantierten Preis von 6,38 Cent/kWh netto bis Ende April 2028 geben, teilte der Versorger in einer Aussendung mit. Man löse damit das Versprechen ein, Spielräume weiterzugeben, sobald es möglich ist.

Für den Wechsel in den neuen Stromtarif müssen die Kundinnen und Kunden selbst aktiv werden, sie werden laut Salzburg AG rechtzeitig über die Details dazu informiert. Bereits seit Anfang 2025 gibt es den Strompreisdeckel von 10 Cent pro Kilowattstunde für 1.500 kWh im Jahr. Damit zahlen bereits jetzt 42 Prozent der Kunden nicht mehr, weil ihr Verbrauch geringer ist.

Beim Gas hat die Salzburg AG im Dezember 2024 den Tarif "Erdgas Preisfix" eingeführt. Dabei wurde bis 30. April 2026 der Preis garantiert. Dieses Modell wird nun als "Erdgas Preisfix28" neu aufgelegt. Die Gaskunden erhalten zeitgerecht den Wechsel-Code zugesandt.