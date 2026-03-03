Drogenboss "El Mencho" beigesetzt: Beerdigung unter Militärschutz

Der mexikanische Drogenboss Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (59), besser bekannt als El Mencho, ist beigesetzt worden. Die Zeremonie in Zapopan fand unter massiver Bewachung statt.

Der Anführer des Kartells Jalisco Nueva Generacion ist beigesetzt worden. Rund um die Beerdigung standen bewaffnete Sicherheitskräfte im Einsatz. Soldaten und Nationalgardisten überwachten das Gelände, während nur wenige Trauergäste und Angehörige anwesend waren. Die Trauerfeier verlief im kleinen Kreis.

Gewaltwelle

Sein Tod am 22. Februar 2026 bei einem Militäreinsatz im Bundesstaat Jalisco hat landesweit eine Welle von Gewalt ausgelöst. Es kam zu Straßensperren, brennenden Fahrzeugen und Angriffen, bei denen mehr als 70 Menschen getötet wurden. Darunter waren mutmaßliche Kartellmitglieder und Sicherheitskräfte. Die Regierung reagierte mit verstärkter Militärpräsenz in betroffenen Gebieten.

Unsichere Zukunft

El Mencho führte das Drogenkartell über Jahre hinweg zu einer der mächtigsten und brutalsten Drogenorganisationen. Unklar ist derzeit, ob das Jalisco-Kartells nach dem Tod ihres Anführers nun zerschlagen ist.