Erste Bilder: Hier werden Österreicher mit dem Bus evakuiert

Österreich bemüht sich kontinuierlich, seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus der Nahost-Krisenregion herauszubringen.

Österreicherinnen und Österreicher, die sich derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten, sollen mit Bussen über den Oman nach Saudi-Arabien gebracht werden. Nun gibt es auch erste Bilder von den Bus-Ausreisen.

Wie das Außenministerium am Dienstag mitteilte, wird das Bus-Angebot allerdings nur beschränkt angenommen. Zwar wurden 200 Plätze in Bussen organisiert, die ins elf Stunden entfernte saudische Riad fahren. Doch trotz der vielen Zusagen waren am Ende nur 40 Plätze tatsächlich belegt.

Ausreise über Maskat (Oman). © BMEIA

Ausreise über Maskat. © BMEIA

Ministeriums-Sprecher Clemens Mantl erklärte dazu: "Es handelt sich um No-Shows". Nun gibt es jedenfalls erste Bilder aus der Region, von denen, die das Bus-Angebot tatsächlich in Anspruch genommen haben.

Ausreise aus Israel über Jordanien wurde organisiert. © BMEIA

Auch aus Israel werden derzeit Ausreisen organisiert. Drei Personen hätten über Jordanien ausreisen sollen, einer musste allerdings an der Grenze wieder umkehren. Der Grund: Er hat seinen Reisepass vergessen. „Wir können nicht alle Agenden von Reise- und Flugunternehmen übernehmen“, so Mantl.