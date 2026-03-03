Riesiger Drogenfund: Gartenzwerge verstecken Ketamin

Kuriose Drogentarnung: Bei einer Durchsuchung stießen Ermittler auf versteckte Drogen in Gartenzwergen.

Was zunächst wie eine harmlose Dekoration wirkte, entpuppte sich als lukratives Versteck: Der Zoll am Flughafen Köln hat mehrere Gartenzwerge sichergestellt, die mit 25 Kilogramm Drogen gefüllt waren. Der geschätzte Wert der sichergestellten Substanz liegt bei rund einer Million Euro.

Drogen sichergestellt

Schon beim Röntgen der Sendungen wurden die Beamten misstrauisch. Ein Zollsprecher erklärte, dass auf den Aufnahmen ungewöhnliche Strukturen erkennbar gewesen seien. Die Beamten stellten die Partydroge Ketamin sicher. Die Figuren dienten offenbar gezielt als Tarnung für die illegalen Drogen.