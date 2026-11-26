Nicht alle Bauchmuskelübungen verbrennen gleich viele Kalorien. Welche fünf Übungen besonders effektiv sind und warum du dabei nicht nur deine Körpermitte trainierst.

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Wer seine Bauchmuskeln trainieren und gleichzeitig möglichst viele Kalorien verbrennen möchte, sollte bei der Wahl der Übungen genauer hinschauen. Denn nicht jedes Bauchmuskeltraining ist gleich effektiv. Während klassische Crunches vor allem die Bauchmuskulatur beanspruchen, bringen manche Übungen zusätzlich den Kreislauf in Schwung und fordern gleich mehrere Muskelgruppen. Doch welche Bauchmuskelübungen verbrennen tatsächlich die meisten Kalorien?

Welche Bauchmuskelübungen verbrennen besonders viele Kalorien?

Grundsätzlich gilt: Je mehr Muskelgruppen gleichzeitig arbeiten und je höher die Trainingsintensität ist, desto mehr Energie benötigt der Körper. Wer beim Bauchtraining also nicht nur die Körpermitte stärken, sondern auch den Kalorienverbrauch erhöhen möchte, sollte auf dynamische Übungen setzen.

Diese fünf Übungen sind besonders effektiv:

1. Mountain Climbers

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Mountain Climbers gehören zu den effektivsten Übungen, wenn es darum geht, Bauchtraining mit Ausdauer zu verbinden. Ausgangsposition ist die Liegestützposition. Anschließend ziehst du abwechselnd die Knie möglichst dynamisch Richtung Brust. Dabei sind nicht nur die Bauchmuskeln, sondern auch Schultern, Arme und Beine gefordert.

2. Burpees

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Burpees sind echte Ganzkörperübungen und bringen den Puls ordentlich nach oben. Du gehst aus dem Stand in die Hocke, springst in die Liegestützposition, führst optional einen Liegestütz aus und springst anschließend wieder nach oben. Die Bauchmuskulatur stabilisiert dabei den gesamten Körper. Durch die Kombination aus Kraft und Ausdauer ist der Energieverbrauch vergleichsweise hoch.

3. Plank Jacks

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Bei Plank Jacks kombinierst du die klassische Plank mit einer dynamischen Beinbewegung. Du startest im Unterarm- oder hohen Stütz und springst mit den Füßen gleichzeitig auseinander und wieder zusammen. Während die Bauchmuskeln den Rumpf stabilisieren, wird auch das Herz-Kreislauf-System beansprucht.

4. Bicycle Crunches

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Bicycle Crunches sind eine dynamische Variante der klassischen Crunches. Du liegst auf dem Rücken, hebst die Beine an und führst abwechselnd den gegenüberliegenden Ellbogen zum Knie. Dabei trainierst du insbesondere die geraden und schrägen Bauchmuskeln. Der Kalorienverbrauch ist zwar geringer als bei intensiven Ganzkörperübungen, dafür liegt der Fokus stärker auf der Bauchmuskulatur.

5. High Knees

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High Knees sind eine Art Laufen auf der Stelle, bei dem du die Knie abwechselnd möglichst weit nach oben ziehst. Die Übung aktiviert die Körpermitte und fordert gleichzeitig Beine und Kreislauf. Je schneller du die Bewegung ausführst, desto intensiver wird das Training.

Verbrennt Bauchmuskeltraining Bauchfett?

Hier hält sich ein weitverbreiteter Mythos: Wer viele Bauchmuskelübungen macht, verliert nicht automatisch Fett am Bauch. Denn der Körper entscheidet selbst, an welchen Stellen er Fett abbaut. Ein gezielter Fettabbau an einzelnen Körperregionen, auch bekannt als Spot Reduction, ist wissenschaftlich nicht belegt.



Bauchmuskeltraining stärkt zwar die Muskulatur und verbessert die Rumpfstabilität, für eine sichtbare Veränderung des Körperfettanteils braucht es jedoch ein Zusammenspiel aus Bewegung, Krafttraining und Ernährung.