Süße Thanksgiving-News aus Hollywood: Justine Lupe (37) erwartet ihr zweites Kind. Die Schauspielerin verkündete die Schwangerschaft mit einem Familienfoto – und einem ganz besonderen Hingucker auf ihrem Babybauch.

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Die Schauspielerin Justine Lupe hat gleich zu Thanksgiving eine schöne Überraschung verkündet: Sie ist wieder schwanger! Der "Nobody Wants This"-Star teilte die Baby-News auf Instagram und zeigte sich gemeinsam mit Ehemann Tyson Mason, Tochter Ellis (2) und dem Familienhund.

Besonders kreativ war dabei ihr Babybauch: Darauf ließ sie einen Truthahn malen – passend zum amerikanischen Feiertag Thanksgiving.

Süße Baby-News mit Truthahn

Zu ihrem Familienfoto schrieb Lupe augenzwinkernd: "Dankbar für alles, was gerade brutzelt und heute schon fertig gebacken ist."

Wann das zweite Baby zur Welt kommen soll, verriet die 37-Jährige zunächst nicht. © mejustinelupe / Instagram

Wann das zweite Baby zur Welt kommen soll, verriet die 37-Jährige zunächst nicht.

Schon bei Netflix-Serie schwanger

Ihre erste Schwangerschaft fiel bereits mit den Dreharbeiten zur Netflix-Serie "Nobody Wants This" zusammen. In der Erfolgsserie spielt Lupe Morgan, die Schwester von Hauptfigur Joanne (Kristen Bell).

Ihre erste Schwangerschaft fiel bereits mit den Dreharbeiten zur Netflix-Serie "Nobody Wants This" zusammen. © WireImage

Während der ersten fünf Monate der Dreharbeiten war sie bereits schwanger – doch nur wenige aus dem Team wussten davon. Eingeweiht war allerdings Kristen Bell, der Lupe die Nachricht bei einem gemeinsamen Treffen zum Workout verriet.

Familie wächst weiter

2025 schwärmte Lupe von ihrer Tochter Ellis und beschrieb sie als bezaubernd und unglaublich witzig. Nun darf sich die Familie auf weiteren Nachwuchs freuen.