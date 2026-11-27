Süße Überraschung
"Nobody Wants This"-Star ist schwanger
Die Schauspielerin Justine Lupe hat gleich zu Thanksgiving eine schöne Überraschung verkündet: Sie ist wieder schwanger! Der "Nobody Wants This"-Star teilte die Baby-News auf Instagram und zeigte sich gemeinsam mit Ehemann Tyson Mason, Tochter Ellis (2) und dem Familienhund.
Besonders kreativ war dabei ihr Babybauch: Darauf ließ sie einen Truthahn malen – passend zum amerikanischen Feiertag Thanksgiving.
Auch interessant
Süße Baby-News mit Truthahn
Zu ihrem Familienfoto schrieb Lupe augenzwinkernd: "Dankbar für alles, was gerade brutzelt und heute schon fertig gebacken ist."
Wann das zweite Baby zur Welt kommen soll, verriet die 37-Jährige zunächst nicht.
Schon bei Netflix-Serie schwanger
Ihre erste Schwangerschaft fiel bereits mit den Dreharbeiten zur Netflix-Serie "Nobody Wants This" zusammen. In der Erfolgsserie spielt Lupe Morgan, die Schwester von Hauptfigur Joanne (Kristen Bell).
Während der ersten fünf Monate der Dreharbeiten war sie bereits schwanger – doch nur wenige aus dem Team wussten davon. Eingeweiht war allerdings Kristen Bell, der Lupe die Nachricht bei einem gemeinsamen Treffen zum Workout verriet.
Familie wächst weiter
2025 schwärmte Lupe von ihrer Tochter Ellis und beschrieb sie als bezaubernd und unglaublich witzig. Nun darf sich die Familie auf weiteren Nachwuchs freuen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden