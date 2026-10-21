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51 Anbieter-Vergleich

Zwischen 110 und 187 Euro: AK-Erhebung zeigt große Preisunterschiede bei Brennholz

Große Preisunterschiede
© Getty Images/Tetra images RF
Im Vergleich zum Frühjahr 2026 stieg der Durchschnittspreis um fünf Euro.
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Wer Brennholz für den Kachel- oder Schwedenofen sucht, kann durch einen gezielten Preisvergleich kräftig sparen. Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich unter 51 Anbietern zeigt teils deutliche Preisunterschiede. Für einen Raummeter trockenes, geschlichtetes Buchenholz mit einer Scheitlänge von 33 cm zahlen Konsument:innen derzeit zwischen 110 und 187 Euro.

Aus österreichischen Wäldern

Erhoben wurde der Preis für Buche, trocken mit einem Wassergehalt unter 20 Prozent, Stückholz mit 33 Zentimetern, geschlichtet. Die Preise wurden ab Hof bzw. ab Lager angegeben. Der Großteil des Brennholzes stammt aus österreichischen Wäldern. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erhalten, wurden alle Preise auf einen Raummeter umgerechnet. Dieser kostet im Schnitt 153 Euro. Im Vergleich zum Frühjahr 2026 stieg der Durchschnittspreis um 5 Euro.

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